開放內用首日電話響不停 父親節飯店訂位8到9成滿

雙北今日開放餐廳內用，各星級飯店一早電話響不停，周日父親節、又是開放後的第一個假日，加上防疫規範座位減少，今天多家飯店預訂已達8~9成；此外，不少飯店採漸進式開放，吃到飽的自助餐廳多半未開放，各家也祭出優惠，或以餐飲拉抬住房率。

台北晶華酒店因自助餐廳栢麗廳仍暫停開放，館內以ROBIN’S的詢問及訂位最踴躍，官網的「晶華美食到你家」外帶外送仍持續提供服務，快閃優惠不間斷。業者表示，父親節以ROBIN’S牛排屋和鐵板燒為主，但因人數降載、並採取梅花座入席，餐廳將在父親節當日採取兩輪用餐，目前訂位皆已達8~9成。

台北亞都表示，昨日一公布開業後，即吸引許多常客來電詢問，目前各廳訂席率已達8成以上。重啟內用也有優惠，3日內快篩或PCR陰性憑證到天香樓用餐送龍井茶與芝麻小鍋餅等經典點心，巴賽麗廳選用經典主餐可升等套餐，巴黎廳則加贈主廚特製料理乙份；此外，若持疫苗施打證明，則可享指定套餐升等或500元消費抵用券等優惠。

六福萬怡表示，今天是雙北開放餐飲內用第一天，適逢周二上班日，加上部分公司仍採分流上班，店內用餐人數不多，多數民眾仍以來電詢問周末父親節訂位狀況，並以訂購外帶外送為主。飯店同步推出餐飲內用優惠，大廳酒吧「酒是找茶」雙人暢飲茶調酒1小時770元+10%，粵亮廣式料理限定菜單可享78折。

台北萬豪全酒店6間餐廳，除了Garden Kitchen之外，其他5間餐廳皆開放內用。首日內用約5成。其中以有包廂座位的宴客樓中餐廳、Mark’s Teppanyaki及Mark’s Shabu最受歡迎。宴客樓中餐廳還特製一人享用的「港點九宮格」，一份就能吃到九款人氣港點，造型可愛又能省去分菜過程，是熱選項目。至於父親節預訂狀況，目前約6成，有包廂座位及高空燒烤酒吧餐廳INGE’S Bar & Grill的戶外座位區，詢問度最高。

此外，各大飯店也針對鬆綁餐廳內用有各項優惠。台北遠東香格里拉即日起至31日，持新冠肺炎疫苗接種卡或疫苗預約成功手機畫面憑證，至館內各餐廳用餐，即享75折優惠。飯店5家餐廳3家酒吧也將漸進式恢復營業，首波開放內用餐廳為香宮及大廳茶軒，8月6日起開放馬可波羅餐廳與酒廊，接著8月13日開放上海醉月樓、8月20日開放ibuki日本料理，遠東Café 自助餐廳則將視疫情狀況確認開放用餐時程。

台北喜來登推出客房內品嘗專人服務米其林餐點，並推出「夏日祭」，在飯店內就可體驗列道地屋台小吃與傳統遊藝。寒舍艾麗酒店鼓勵於餐廳內用，單日累計消費滿3,000元，即贈精緻客房平日雙人住宿1,999元優惠使用券乙張。

台北凱達消費滿2,999元，即贈價值9,800元住宿券一張(不含早)，每日限量5組；在萬華區或中正區設籍或工作者再享內用單點85折優惠。台北花園酒店各餐廳至8月31日推出「食在安心享優惠」，包括PRIME ONE牛排館，雙人成行點用1,880元以上套餐，每位加贈半隻龍蝦，選用指定酒款再享買一送一；全館餐飲出示疫苗接種紀錄卡，每人可再折抵50元(外帶不適用)。

針對即將到來的父親節，台北士林萬麗酒店8月6~8日晚餐時段推出「我愛爸爸」4人海陸套餐5,288+10%，原價9,180+10%、約58折。8月14日七夕情人節，一泊二食住房每房4,399元起，周六入住不加價，還可免費升等、並送紅酒或白酒一瓶；連續入住第2晚2,999元（不含餐飲、贈送紅酒或白酒）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康