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剝皮魚皮厚硬如砂紙 魚皮褪除就能煮美味料理

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
剝皮魚料理──糖醋剝皮魚。圖／新北漁業處提供
剝皮魚料理──糖醋剝皮魚。圖／新北漁業處提供

陸地料理有道「剝皮辣椒雞」，海中也有「剝皮魚」可做出美味料理。新北市府漁業及漁港事業管理處說，現在是東北角海域剝皮魚產季，剝皮魚肉質鮮美且沒有暗刺，適合全家大小食用，無論是用烤的、奶油香煎、紅燒、糖醋或煮剝皮魚湯，都能呈現新鮮Q彈好滋味。

漁業處說，剝皮魚泛指單棘魨科魚種，主要棲息於沿岸、近海底層魚類，單獨或成對活動，常於深水且具礁岩沙地築巢，主要以底棲動物與藻類為食，是台灣東北角近海常見魚種，具趨光性，漁民主要以燈火漁業漁船或一支釣漁船捕獲。

「剝皮魚」名稱怎麼來的？漁業處表示，單棘魨科魚類皮厚且硬，觸感如砂紙，料理前會先剝去魚皮，所以稱為剝皮魚。剝皮方式是在魚肚子、腹鰭前尋找到一開孔，再將手指伸入往外撕開，就可剝下既厚且硬的魚皮。

澳底漁港新勝發船隊周思億說，剝皮魚料理很簡單，像「糖醋剝皮魚」是將剝皮魚排兩面各切斜紋3刀，抹上少許鹽醃製入味靜置10分鐘。等待期間，鍋中入油開火，並用竹筷測試油溫，當竹筷附近起泡約180度，將剝皮魚放入油鍋。

當魚排底部呈金黃色後翻面煎，兩面各煎3-5分鐘，接著放進蒜頭、生薑與辣椒爆香，煎到金黃，再加入糖、醬油、醋與料酒調味，蓋上鍋蓋，中小火直到湯汁收到濃稠，最後裝盤，撒上蔥花，即是色香味俱全美食。

「剝皮魚薑絲魚湯」作法是等水滾後，將剝皮魚頭尾與輪切魚排放入，再加入薑絲調味，最後放入蔥花，即能煮出鮮甜好吃的剝皮魚薑絲魚湯。

剝皮魚料理──剝皮魚薑絲魚湯。圖／新北漁業處提供
剝皮魚料理──剝皮魚薑絲魚湯。圖／新北漁業處提供
剝皮魚肉質鮮美且沒有暗刺，全家大小皆能安心食用。圖／新北漁業處提供
剝皮魚肉質鮮美且沒有暗刺，全家大小皆能安心食用。圖／新北漁業處提供
現在是東北角海域剝皮魚產季，澳底漁港漁船運回滿滿的新鮮的剝皮魚。圖／新北漁業處提供
現在是東北角海域剝皮魚產季，澳底漁港漁船運回滿滿的新鮮的剝皮魚。圖／新北漁業處提供

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