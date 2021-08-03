急診「3分之1都是胃痛」 醫驚覺：這場奧運金牌戰後遺症

本屆東京奧運賽事仍在進行中，截自2日，中華隊已拿下2面金牌、4面銀牌及4面銅牌，一共10面獎牌。看著各項目的選手們在場上奮戰，在電視機前面的觀眾最常講的就是「看比賽看得心臟痛和胃痛」，對此就有醫師分享急診情況，且開玩笑說「該不會跟球賽有關吧！」

醫師蘇一峰昨（2）日在臉書提到，自己今天在急診值班時，發現有3分之1都是胃痛的患者，讓他不禁想問「該不會跟昨天晚上的球賽有關吧？」

這場「球賽」，就是8月1日時由世界球后戴資穎，對上中國隊陳雨菲的東奧羽球女單金牌戰，從第一局就陷入拉鋸，雙方多次平手緊咬分數，後來第一局由陳雨菲拿下，而第二局雙方仍緊咬比分，最終戴資穎以21比19勝出此局，最後一局則以18比21，輸給陳雨菲，最終拿下銀牌。

而對於蘇醫師的發文，就有不少人再度勾起回憶直呼，「是這樣沒錯」、「還有心臟哈哈哈」、「一定是經過這幾天的摧殘」、「我是心痛到早上」、「身心科應該也是」、「我是失眠+頭暈，要掛哪科」、「我昨晚也胃痛、胃脹氣，吃什麼都沒用」、「合理推論，而且昨晚失眠人數也激增」。