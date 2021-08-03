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停課不停學 翹著二郎腿視訊上課壓迫腓神經變跛腳

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣朱姓國中生停課不停學期間，長時間翹著二郎腿視訊上課，坐姿不正壓迫右腓神經，他無法抬起右腳。圖／員榮提供
彰化縣朱姓國中生停課不停學期間，長時間翹著二郎腿視訊上課，坐姿不正壓迫右腓神經，他無法抬起右腳。圖／員榮提供

員榮醫療體系員生醫院近日為一名國中生診治莫名跛腳，追問之下，原來病人習慣翹腳的坐姿，COVIN-19防疫第三級警戒期間全國停課不停學，他在家視訊上課都翹著二郎腿，老師看不見所以不會糾正，長時間坐姿不正導致他的右腓神經傳導失常，產生「垂足」症狀，走路時跛行。

14歲朱姓國中生半個月前右腳腳踝突然呈現「垂足」狀態，無法抬起，自行揉捏肌肉和踝都沒改善，他的父母懷疑是否罹患少年型中風等神經疾病，日前到員林醫院就診。

朱姓國中生走進診間時一跛一跛，員生醫院經神經內科主任葉宗勲仔細診察，初步臆斷很可能是「右腓神經」的問題，因此詢問他停課不停學期間，一天坐在電腦前大概多久，朱姓國中生回答「都超過10小時」，葉宗勳又問「你都翹腳喔？」朱姓國中生的父親在一旁代為回答「對，他習慣坐著的時候翹腳。」

「俗語說：站有站相，坐有坐相。」葉宗勳今天表示，朱姓國中生因為短時期內長時間改變坐姿，翹腳導致腓骨骨頭受到壓迫，使得「腓神經」傳導失常，呈現垂足 （drop foot）症狀，無法自行抬起腳板，行走時腳底板拖地。

造成垂足的原因，大致分為中樞型和週型。中樞型誘發原因常見於腦中風、脊髓損傷 、腦腫瘤、頭部外傷、多發性硬化症等疾病，週邊型則有腰椎神經損傷 、腓神經損傷、肌肉創傷等因素造成。

姿勢不良是導致年輕人腓神經損傷的最常見原因，停課不停學期間，學生在家線上學習，長時間上網久坐，坐姿不良或沒定時起來活動，在家乏人糾正不良坐姿和提醒運動一下，就容易產生背痛或坐骨神經痛等症狀。

葉宗勳說，只要確定診斷病因，早期對症下藥及矯正姿勢大多可恢復正常，防疫期間家長應留意孩子線上學習時間，除了不時提醒「坐有坐相」，也要讓孩子適度休息，活動筋骨，眼睛眺望遠方，避免發生「疫情線上學習症候群」。

國中生 停課 腦中風

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