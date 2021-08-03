患者剩小貓兩三隻 復健醫自爆「當志工」收入掛零

三級警戒持續兩個多月，復健科就診人次雪崩式下滑，醫師最有感。已開業25年的醫師毛琪瑛形容，疫情衝擊造成「前所未見」的狀況，單日看診人數都僅剩小貓兩三隻，只能苦笑稱每個病人都是「VIP」，而診所醫師只能擔任「志工」，連兩個月自己收入均掛零。

全台三級警戒維持兩個多月，醫院紛紛降載以供新冠確診者醫療量能，健檢、美容、預定手術，及復健則被認定為可延遲診療之醫療 ，首當其衝，許多復健科醫師轉向一線協助社區快篩服務、疫苗注射，甚至協助照顧確診者。

診所營業面對前所未有的慘況，毛琪瑛說，以往一天兩診單日會有70名病患，三級警戒掉到僅剩不到10人。

疫情在燒，比起許多其他科別，毛琪瑛醫師說，復健診所需要場地更廣，自己團隊20多人， 人事成本加上相關儀器設備，負擔確實沉重，即使向房東商議減免租金，最終還是失敗。

因此，她在7月初誠摯地寫了一封信給員工，希望大家共體時艱，雖然「 病毒無情，但人間有情」，為支撐全體員工的薪資，醫師收入確定掛零，其餘員工也只能領底薪，也有聽聞其它基層復健科醫師撐不過，只好走向裁員之路。

針對基層診所紓困方面，立法院於6月15日通過主決議，其中，「根據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條，健保申報費用未滿108年80%者應予以補到80%，此方案110年度應繼續辦理，並自1月1日起算，採按月計算方式執行，直至解除防疫管制止。」

台灣復健醫學會理事長李紹誠日前也函文衛福部，盼衛福部儘速研議，給予本年度健保醫療費用未達108年同期80%之基層診所，補貼其收入至108年同期80%，以安診所惶惶之心。

更重要的是，復健科涵蓋層面廣，疫情間即使就診人次減少，但民眾的健康不能等。毛琪瑛醫師要求同仁，還是必須要想盡辦法來協助需要的個案。像有一名年約20多歲的王小姐，在疫情最嚴峻的五月就診，雖然佩戴口罩，但仍難掩一邊眼睛無法正常眨眼，脫下口罩發現，貌美的她竟臉歪嘴斜，急得都哭了。

王小姐確診急性顏面神經麻痺，收治她的毛琪瑛說，個案大部分與自體免疫功能低落、病毒感染有關，生活壓力大，或是合併急性感冒、甚至帶狀皰疹。

值得注意的是，臨床發現，疫情期間壓力大，急性顏面神經麻痺患者有增長；莫德納疫苗注射仿單中，也把顏面神經麻痺的副作用列入，不過發生機率低，小於千分之一。

毛琪瑛說，在疫情期間， 大家都必須戴著口罩，急性顏面神經麻痺無法由治療師施行臉部按摩、臉部運動指導等復健處置，而這些是回復臉部對稱、表情及功能的重要關鍵，診所復健團隊因此提供衛教影片，讓病人可以居家復健，盡可能維持好的療效。

她指出，85%顏面神經麻痺個案，在6周到3個月內神經損傷是可以完全恢復，有鑑於疫情患者不敢來診，延誤了必要的治療黃金期，非常可惜。

中風個案也是復健科服務的主要病患，疫情期間部分患者中斷治療。毛琪瑛說， 許多中風患者手腳張力明顯增加，生活自理功能退步，原本可以自行行動，也因而不良於行，透過居家衛教影片，呼籲民眾在疫情期間，還是應該持續運動、適時到院看診，以免耽誤病情。