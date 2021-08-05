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最忌咬冰塊？鬼月「5樣食物」不要吃 容易招惹好兄弟

聯合新聞網 / 小孟
鬼月不可以含冰塊，小孟老師指出因為冰塊將兩字左邊部首去掉會變成「水鬼」。 圖／pixabay
鬼月不可以含冰塊，小孟老師指出因為冰塊將兩字左邊部首去掉會變成「水鬼」。 圖／pixabay

馬上就要鬼門開，今年農曆7月1日鬼門開恰逢國曆8月8日的父親節，清水孟國際塔羅」小孟老師提醒大家有「5種食物」最好不要吃，以免發生衰事，或是引來好兄弟。

TOP5：不要吃生魚片

鬼月切記吃魚片要少吃，因為好兄弟對於血腥的食物特別喜愛，尤其喜歡朔溪或在山上烤肉的朋友，避免活抓生的海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。

TOP4：梨子

鬼月晚上儘量不要吃梨子，因為俗語說:「招梨來(招你來)」，因此晚上吃梨容易招好兄弟前來，據說在鏡子前方吃梨子容易看見好兄弟。

TOP3：鴨蛋

鴨蛋在民俗上，很多人會將鴨蛋放在碗裡再插上筷子變成腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰，另外古人會在墳前祭拜完後，把鴨蛋殼撒在墳墓上，家屬要對死者說：「等鴨蛋孵出小鴨再回來吧！」，因此閩南有句話說:到蘇州賣鴨蛋，因此鬼月不要吃鴨蛋。

TOP2：不要插筷子吃飯

鬼月中不要把筷子插在飯上吃飯，因為只要你把筷子插在飯上就像把香插在香爐上，容易招來好兄弟，尤其小朋友吃飯時最愛把筷子插在飯上，鬼月儘量避免這樣的狀況發生。

TOP1：不要含冰塊

鬼月不可以含冰塊，因為冰塊將兩字左邊部首去掉會變成「水鬼」，若你住家離河堤或海邊很近容易引誘水鬼前往，尤其炎炎夏日更容易會想含冰塊消暑，務必格外謹慎。

（提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。）

鬼月 烤肉 海鮮 生魚片

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