台鐵「環島之星」8/10復駛 易遊網：8/17下訂享優惠

隨著國內疫情回穩，易遊網今表示，「環島之星Hello Kitty繽紛列車」將於8月10日正式復駛，為了慶祝復駛在即，加碼祭出限時優惠刺激買氣，只要於8月17日前預訂環島之星任一行程，每人可再享520元優惠。若以花蓮自由行2天來說，折後等於每人只要2980元。

易遊網表示，為了迎接降級旅遊，「環島之星Hello Kitty繽紛列車」採取6大防疫措施，包含列車每日全面定時消毒，車上會提供酒精供旅客消毒，活動車廂加裝隔板；座位安排採梅花座，每節車廂降載5成，最多容納17人；DIY活動將於個人座位進行，活動車廂與卡拉OK車廂等公共車廂則會進行人數控管，僅提供旅客拍照打卡，暫不開放其他使用。

易遊網表示，配合指揮中心防疫政策，雙鐵暫不開放飲食，故觀光列車餐飲服務將先暫停，待政策開放後即恢復供應，屆時一律採個別包裝，飲品則會附上杯蓋，並限於個人位席享用。

此外，車服人員每日進行體溫測量並記錄於體溫名牌外，每週還會進行快篩檢測，確保個人健康狀況，值勤期間也都會配戴口罩、拋棄式手套和護目鏡；旅客部分則會實行實名制以及免費提供防疫包(內含殺菌紙巾與拋棄式手套)，並確認旅客體溫正常才可上車。

易遊網表示，在行程規畫部分，主推小團出發的個人套裝旅遊，景點安排則以腹地大的戶外景點為主，並供應個人套餐。除了2人成行的小團套裝旅遊外，環島之星亦有自由行、自駕遊的方案供選擇，含住宿每人最低只要3500元起。

此外，鎖定高端客群，推出環島之星奢華2至6日遊，搭配入住每晚要價上萬元的頂級酒店，如涵碧樓、太魯閣晶英酒店、牡丹灣villa等，售價每人30500元起。易遊網表示，凡購買10月31日前出發的環島之星行程，皆可於出發前一天上午10點前免費取消，讓民眾可依據疫情變化隨時滾動調整。