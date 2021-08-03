防疫期怕到醫院 吳政哲醫師：這3類適合泌尿科視訊診療

防疫警戒降為二級，桃園市聯新國際醫院視訊診療門診仍照常。葉姓婦人懷孕9個月，日前如廁有微量出血又不想進醫院檢查，於是預約視訊門診，看診時上傳數張照片提供評估病情，大腸直腸外科醫師陳子安診斷為痔瘡出血，考量病人懷孕，開立處方特別避開止血及止痛藥，緩解症狀獲得改善。

陳子安醫師表示，一般而言，外科疾病透過視訊看診有其困難度，但考量防疫期間視訊看診，對於高齡長者或孕婦等族群也是一種保護措施。

他表示，民眾如突然發生排便不順、微量出血或屁股痛，很可能是痔瘡受傷引起，在症狀初期透過視訊門診經醫師診斷若屬輕症，可開立外用藥物改善；若持續復發或症狀惡化，建議病人還是必須到院檢查治療。

自國內因應疫情開放視訊門診，泌尿外科醫師吳政哲至今已看超過上百位病人。他指出，視訊門診可兼顧民眾防疫與醫療需求，有3類族群適合泌尿外科視訊診療，第1類是長期穩定的慢性病人，拿藥免入院可不中斷治療，這類病人如自行冒然停藥恐有風險，例如攝護腺肥大停藥將造成前列腺阻塞，若4至8小時無法順利解尿就需要到院導尿緩解，長期解尿用力過度導致尿液逆流，將影響腎功能。

第2類是私密部位急性疼痛如陰莖、陰囊、睪丸等。泌尿外科醫師可於視訊搭配人體醫學圖片問診，瞭解疼痛部位及疼痛程度，再進行診斷並開立合適用藥，緩解發炎與疼痛問題。若醫師研判為緊急狀況像精索扭轉（或稱睪丸扭轉），必須立即安排到院處置，甚至急診手術，延遲就醫將導致睪丸發生不可逆的缺血性壞死。

第3類是泌尿外科癌症、腫瘤、膀胱癌、攝護腺癌等。這類病人早期大多無病識感，如出現排尿困難、頻尿等症狀，建議應及早就醫或視訊門診，才不致耽誤治療。吳政哲日前治療一名轉診的血尿病人，因為擔心疫情不敢出門，拖延2個月才到鄰近診所就醫，經轉診檢查發現是腫瘤而且已經擴散移轉，令人惋惜。

吳政哲醫師表示，如果病人及早透過視訊門診諮詢，就不會拖延病情，防疫期間如有身體不適，仍應儘快尋求醫療協助，視訊門診讓民眾突破空間與時間限制，在家防疫也能把握黃金治療時間。