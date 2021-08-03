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美進口「生命綠固健安錠」葡萄糖胺不足量 29萬顆遭退

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
自美國進口的「生命綠固健安錠」查出所含葡萄糖胺成分與登記的限量不符，全數29萬多顆遭退運或銷毀。圖／食藥署提供
自美國進口的「生命綠固健安錠」查出所含葡萄糖胺成分與登記的限量不符，全數29萬多顆遭退運或銷毀。圖／食藥署提供

葡萄糖胺是常見民眾購買的關節保健食品，尤其國外進口的產品，消費者更是趨之若鶩。但是衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，自美國進口的「生命綠固健安錠」查出所含葡萄糖胺成分與登記的限量不符，全數29萬多顆遭退運或銷毀。

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，共有11項產品不合格。包括自南非進口的帕歌芒果辣醬、中國大陸進口的醃漬蘿蔔、韓國進口的大白菜等，分別因農藥殘留量超標或防腐劑含量不符規定等列入不合格名單。

其中，亨展國際貿易有限公司自美國進口的「生命綠固健安錠」，其Glucosamine HCL（氫氯酸鹽葡萄糖胺）成分含量檢出每錠僅217.18毫克，於查驗登記核准的含量每錠300毫克不符，因此 29萬4958顆、共391公斤的產品，全數遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，邊境查驗雖然主要以衛生標準作為查驗項目，而這項產品屬於一般產品，但因為這種膠囊錠狀食品跟一般藥品外觀形狀相似，不易判別。因此食安法規定這類食品需辦理查驗登記，確定是否屬於食品成分，並會在邊境進行抽驗

陳慶裕表示，由於該業者是第一次被抽查到，因此將查驗率從2％至10％提升到20％至50％。

另外，台竹玎有限公司自中國大陸進口的醃漬蘿蔔也驗出兩批產品甜味劑含量不符規定，分別驗出每公斤產品含甜味劑環己基(代)磺醯胺酸0.58克以及0.015克，共2萬4480公斤的產品皆須退運或銷毀。

陳慶裕表示，由於甜味劑為正面表列的食品添加物，只有規定允許的食品才能使用。而環己基(代)磺醯胺酸僅限用於瓜子、蜜餞、梅粉等，不可使用於醃漬蘿蔔。

他表示，由於廠商在第一次檢驗結果尚未出爐前就驗到第二次不合格，因此視為都在同一次驗到，僅會調升查驗率從2％至10％提升到20％至50％，若半年內再有一次不合格，則會調升至逐批抽驗。

食藥署 抽驗

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