雙北內用需求增、豪大雨田區浸水 蔬菜到貨量少價揚

連日豪雨農田泡水，加上雙北今起開放內用需求大增，果菜批發市場蔬菜價格上揚。根據北農統計，今日蔬菜交易量1155公噸，蔬菜每公斤平均批發價41元，比上個交易日(1日)34.8元上漲17.8%，農委會表示，中部地區部分田區淹水，推估短期間影響價格高，而北部菜區如桃園八德地區受影響小，整體供應無虞，過幾天就會回穩。

由於重要蔬果產地雲林、嘉義、高屏地區連日豪雨，不少田區仍泡水，或水退較慢，採收運送較為困難，因此到貨量較少，蟹品質差異極大；根據北農統計，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價55元、大白菜35元、小白菜31元、青江菜50元、空心菜58元、A菜48元、地瓜葉68元、小黃瓜72元、番茄89元、青蔥78元；零售市場葉菜類因下雨普遍潮濕，葉菜每把在30元上下。

北農分析，今日進貨量較昨日增加，量增菜種有小白菜、大白菜、A菜、胡瓜、小黃瓜、苦瓜、茄子、蕃茄、甜椒、玉米、青蔥、竹筍等，量減菜種有高麗菜、青江菜、空心菜、地瓜葉、絲瓜、敏豆、青花苔、蘿蔔等，其餘各菜種均略有增減；今日進貨量較昨日增加，市況因逢休市後承銷人存貨少，承銷業者購買需求增加，但中南部下豪大雨，短期水葉菜類含水量高，進貨品質差異很大，高麗菜到貨量少29噸，買氣持穩，交易市況熱絡 ，各菜種行情漲多跌少。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，由於批發市場、傳統市場周一休市，今天開市原本需求就會多，加上這幾天下雨，蔬菜品質差異大，雲林部分低窪地區淹水受損，農民冒雨搶收中；加上北部桃園八德一帶也是蔬菜產區，受損狀況相對輕微，整體供應量正常。

他表示，主要的空心菜菜區在嘉義新港，嘉義昨淹水情況嚴重，今天到貨量較少，目前看來受損較多的在雲林西螺、二崙地區，有少部分菜園淹水，但有些屬於溫網室，相對損害就沒這麼嚴重，若水退了田區還好，比較擔心是積水未退，造成農產品損傷。

姚志旺表示，今天中部地區雨勢較小，若沒有持續降雨，推估一周後會開始復耕，供應的菜量與價格會逐漸恢復正常，這次降雨並非全省性的傷害，雖然有很多地區淹水，但也並非都是主要菜區，有些田區損害小，也陸續在採收生產中；只是因為降雨水退後採收，蔬果品質差異較大；這幾天葉菜容易有水傷，消費者也可採用根莖類的產品，目前菜價偏高過幾天後就會回穩。