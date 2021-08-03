「盧碧」颱風最快今生成 周四至周六將影響台灣

氣象局今表示，位在廣東海面的低氣壓已經在今天早上8點增強為熱帶性低氣壓，預估今、兩天有可能發展成輕度颱風「盧碧」，周四至周六將影響台灣，不過行徑路徑、強度等都還要持續觀察；今、明兩天，台灣還是受到低壓帶以及西南風影響，本周天氣依舊相當不穩定。

氣象局簡任技正伍婉華表示，目前東亞、西北太平洋是一個大低壓帶，熱帶系統容易在其中發展，除了廣東海面的低氣壓已經在今天早上8點增強為熱帶性低氣壓外，大陸地區、台灣東南方海面都有低壓環流，未來什麼樣的低壓環流會增強發展，彼此間怎麼樣互相牽引，都會對台灣天氣造成完全不同的影響。

伍婉華表示，目前各個數值的資料預報，對於廣東海面的熱帶性低氣壓未來發展、怎麼移動等的看法相當分歧，氣象局縱整所有資料預估，該熱帶性低氣壓今、明兩天有機會增強為輕度颱風，路徑會往東再偏北，周四至周六會影響台灣，甚至威脅台灣海面。

伍婉華也提醒，由於該熱帶性低氣壓是往台灣海峽方向接近，距離較近的金門、馬祖、澎湖地區的朋友要特別注意，可能會受到影響。

伍婉華也提到，今天降雨沒有像昨天這麼劇烈，但是高屏依舊持續降雨，目前累積雨量已近一百毫米，且西南風帶來的對流雲系仍然影響南端陸地，中南部山區因為西南風經過山脈爬升造成對流雲系引起的降雨現性，北部海面也有著北方低壓環流帶來的雲系逐漸移進西北部陸地，台灣海峽中部也有小範圍低壓環流造成的對流雲系發展。

伍婉華說，這些都在在都顯示，台灣附近環境相當不穩定，有利於對流雲系的發展。

伍婉華表示，今、明兩天，北部 中南部整天會下陣雨、雷雨，澎湖、金門、馬祖會有短暫陣雨、雷雨，提醒大家，北部、中南部容易出現局部大雨，山區也會有局部大雨甚至是豪雨，今明兩天也會出現短延時強降雨。

伍婉華表示，這兩天，在西南風不斷吹拂下，長浪、強陣風的情況依舊會出現。今天預估 南部恆春半島、東南部地區包括綠島蘭嶼，會有八到九級強陣風，明天除了上述地區以外，連金門、馬祖，台中以北，東北部地區也會有八到九級強陣風；長浪的部分，昨晚到今晨 鵝鑾鼻已經觀測到三米長浪，今天東半部沿海、綠島蘭嶼、西南部沿海會有長浪，明天則包括金門馬祖、東北部也會有長浪，從事相關海事活動要特別小心。

伍婉華強調，由於熱帶性低氣壓，可能會在周四至周六影響台灣天氣，提醒周四到周六，中南部天氣依舊不穩定，尤其是金門、馬祖、澎湖等地，如果熱帶系統接近，會有強風、明顯雨勢，中南部也會有短延時強陣雨，其他地區也會斷斷續續降雨，也可能有較強雨勢。