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百歲人瑞卵巢腫瘤動刀難 新竹國泰多科攜手救命

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
經過住院三天的觀察後，阿嬤順利的康復出院。圖/新竹國泰醫院提供
經過住院三天的觀察後，阿嬤順利的康復出院。圖/新竹國泰醫院提供

一名108歲的人瑞級陳蕭老婦因下腹痛緊急由家人陪伴到新竹國泰醫院急診就醫，經醫師蘇誌鋒評估，隨即聯繫婦產科醫師林立展進行多科會診，診斷陳是因「急性巨大卵巢腫瘤扭轉」所造成的腹痛，需立即做手術摘除，但陳的高齡需評估的不止是腫瘤的問題，傷口的照護、預後、及麻醉的風險評估更是巨大的考驗，經多名醫師討論，與家屬說明，以腹腔鏡微創手術方式，約30分鐘順利完成手術，所摘除的卵巢囊腫直徑13公分、重量達600公克，相當於一顆富士大蘋果。

陳婦整個手術從急診評估後，由婦產科、麻醉科、開刀房共同參與。林立展表示，因陳婦的年紀及長期的內科疾病，在進行手術前必須有完整的醫療評估及後續照顧計畫，且與家屬的溝通、風險評估都非常的重要，所幸一切過程都非常的順利，也取得家屬充分的信任，及急診醫師、護理師、麻醉科、開刀房及重症加護病房同仁通力配合，才順利完成手術。

手術隔日一早，心臟內科主任廖智冠也到加護病房關心陳婦狀況，經住院三天觀察，陳順利康復出院。林立展醫及廖智冠也共同贈送鮮花及禮物，一同祝賀陳身體永保健康。

院長李興中也指出，面對超高齡社會，院方針對不同疾病提供多科整合性服務，讓高齡長者免除來回奔波看診，以整合照護門診方式共同守護銀髮族的健康。

經過住院三天的觀察後，阿嬤順利的康復出院。圖/新竹國泰醫院提供
經過住院三天的觀察後，阿嬤順利的康復出院。圖/新竹國泰醫院提供

微創手術 醫師 婦產科

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