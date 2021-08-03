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疫情警戒降級人潮回流 高鐵今宣布8/6起增開73班次
隨著國內新冠肺炎疫情回穩，疫情警戒也從上周開始降為二級，出遊、通勤人潮明顯增加。台灣高鐵今表示，因應疫情降級後之旅運需求，將從8月6日起，針對旅客平日通勤及周末返鄉時段加開班次，由現行每周556班增加至629班，總計增開73班次列車（南下28班、北上45班），以加強服務旅客。
高鐵表示，各加開車次自8月5日凌晨零時起同步開放購票，目前各車次仍實施全車對號座，敬請提早訂位購票，以免影響行程。
高鐵表示，8月6日起增開車次時段，平日（周一至周四）主要在晨間、傍晚通勤時段，共增加55班；此外，周五除通勤時段增班外，更針對周末返鄉旅客再增開，共18班次。
高鐵表示，考量各車次乘載率維持七成以下之防疫指引，建議旅客提早規畫行程、儘速訂位購票，親子同行旅客若有同座需求，敬請上車後通知列車長視現場狀況安排；旅客若上車後認為座位過度擁擠，也可向列車長反映，以利依照現場狀況即時協處。
高鐵提醒，列車上與車站（付費區與非付費區）內仍維持禁止飲食。另多利用全天候24小時提供服務的「T Express行動購票」App、及高鐵合作之便利商店，一次即可完成訂位、付款及取票。此外，也可利用網路訂票系統、語音訂位系統先行訂位、付款，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購/取票。
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