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「盧碧」颱風恐生成 狹西南風南部未來一周雨不停
受到西南風影響，氣象局表示，直到9日為止，台灣天氣都是受到西南風影響的天氣，其中直到七日以前，都是降雨時間較為顯著的時間點，今天雨區持續集中在南部，不過沒有像前兩天來得這麼大，中部、北部則是受到午後熱對流的影響，要注意午後雷陣雨。
此外，氣象局也提到，目前南海、廣東沿海有個熱帶擾動，今天有機會發展成熱帶性低氣壓，美國模式預估有機會成為今年第9號颱風「盧碧」( Lupit，菲律賓提供，指殘暴)，其路徑預測有兩種，一是沿著廣東海面往福建前進；另一種則是偏向台灣南邊移動，不過目前路徑、強度、颱風成形的時間點都還要再觀察。
此外，關島附近也有一個熱帶擾動，氣象局表示，由於海氣條件不錯，未來也有可能發展成熱帶性低氣壓，甚至成颱，但由於該熱擾動距離台灣很遠，預估行徑路徑將沿著高壓邊緣往北海面移動，也就是朝日本東方海面，對台灣影響不大。
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