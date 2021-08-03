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最夢幻的「少女甜點便當」 療癒滿滿的20大宅配蛋糕寶盒來了

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

美味的甜點便當來了

待在家的時間越久，就越來越想吃美食和甜點來撫慰不能出門的空虛！近年外型充滿少女心的蛋糕寶盒爆紅，適量大小即使一人享用也不會太有負擔。許多店家都非常用心，用好吃的水果、芋泥加上奶油和蛋糕，或是不敗款的提拉米蘇，更紛紛研發創新口味，製作出最美味的寶盒，不知道大家吃過了嗎？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了推出蛋糕寶盒的甜點店家，通通都有提供宅配訂購，讓大家能在不出門的情況下都能吃到美味的甜點唷！

image soure：奧瑪烘焙官網

蛋糕

10、麥麥先生 Mr.Maik

位於苗栗市的麥麥先生 Mr.Maik近年在網路備受討論，主打各式各樣的特色甜點，不得不提的就是他們家推出的芒果寶盒，店家用了戚風蛋糕作為基底，搭配了特製的鮮奶油，夾層也用了滿滿的芒果醬與果肉堆疊，讓大家能夠每一口都吃到酸酸甜甜芒果的滋味。

另外，店家也會搭配不同季節推出不同的寶盒，之前就曾推出歐利歐草莓寶盒、經典草莓盒、提拉米蘇草莓、鮮芋草莓盒等口味，看了都讓人忍不住流口水了呢！

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image source:fb/麥麥先生 Mr.Maik

9、橘村屋

從2008年就誕生的橘村屋，不但對烘焙有一定的堅持，連包裝都用上最高規格，難怪大家都會喜歡他們的宅配蛋糕啦！

除了依照不同季節推出草莓口味、芒果口味外，今年夏天橘村屋還特別從泰國空運了進口的「金枕頭榴槤」來台，先用了北海道鮮乳戚風蛋糕作為基底，加上北海道純濃鮮奶油、Q彈雞蛋布丁，最後放上滿滿的榴槤果肉，讓大家每一口都能吃到不一樣的驚喜，各位榴槤控還不訂起來！！

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image source:fb/橘村屋

8、聖瑪莉 SUNMERRY

聖瑪莉推出楊枝甘露、提拉米蘇、大甲芋泥布丁口味的蛋糕寶盒，在美食控之間引發討論啦！楊枝甘露寶盒裡的新鮮香甜的現採芒果加上椰奶奶酪、QQ晶球和西柚粒，不但有口感還非常清爽。

提拉米蘇寶盒則加上了頂級瑪斯卡邦咖啡慕斯、咖啡酒，表層加上可可粉，簡直是畫龍點睛，不少人還會把它冷凍起來，當作冰淇淋來吃。大甲芋泥口味輸人不輸陣，用了黑糖凍、滑嫩布丁、芋泥蛋糕製作而成，也受到不少網友的喜愛喔～

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image source:fb/聖瑪莉 SUNMERRY

7、奧瑪烘焙

奧瑪烘焙可以說是高雄的排隊美食也不為過，常常滑臉書和IG都會看到許多推薦的文章，像最近火紅的羅馬生乳包也受到粉絲青睞，蛋糕寶盒也是少女們的愛唷！

他們推出了多種不同口味的寶盒，像是蜜桃爽派對，多汁的水蜜桃配上檸檬卡士達醬，中和了水蜜桃的甜也提高了整個蛋糕的清爽度，另外還有芋泥布蕾Q寶盒、楊枝甘露寶盒和芒果爽派對，非常適合飯後來一口，真的很療癒啊～

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image source:fb/奧瑪烘焙

6、食芋堂

食芋堂（舊名：凱帝蛋糕）主打芋頭甜點，不但有芋頭泡芙、芋泥捲、芋泥派、芋頭大福等各種特色芋頭甜點，而芋光寶盒也非常受歡迎，根本就是芋頭天堂啊！

他們家的芋光寶盒先用了手工製的焦糖布丁在底層，再加上香氣十足的黃金牛奶蛋糕，最後加上厚厚的芋泥，每一層都讓芋泥控們有不一樣的享受。不過目前食芋堂官網趕工中，想訂購宅配的話可以從LINE官方帳號和電話下手喔～

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image source:官網

5、七見櫻堂手工巧克力甜點專賣

一推出就熱銷的「抹茶楊枝甘露甜點便當」採用小山園抹茶搭配鮮甜愛文芒果，翠綠與澄黃的完美組合，根本是讓人難以抵擋的美麗誘惑。

打開後撲鼻而來的是抹茶香氣及芒果的清香，還有飽滿多汁的黑葉荔枝點綴上頭，爽口不甜膩又帶著淡淡的苦甜尾韻，這豐富的多重口感，是專屬夏天的好滋味。這款甜點便當採開團預購、每週限量100份，手腳不夠快就搶不到囉！

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image source:官網/七見桜堂

4、Kinber 金帛手製

一聽到金帛手製就只會想到生乳捲嗎？No！它所推出的盒子系列也是不容小覷呢！「芋香蛋糕盒」綿密的芋泥加上一層層的鮮奶油蛋糕，還加了軟Ｑ的小麻糬，口感層次up

「焦糖脆絣提拉米蘇」鋪上來自比利時Lotus Biscoff焦糖脆餅，增添了特有的肉桂香氣。夏日限定的「鳳檸金萱」使用台灣優質鳳梨搭配黃檸檬奶醬及金萱茶餡，酸甜滋味又透出茶香，每推出必秒殺～

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image source:官網/KINBER MADE 金帛手製

3、花語烘焙工坊-起司重乳酪條專賣店

「提拉米蘇」相信是不少人最愛的甜點沒有之一，那絕不能錯過花語烘焙工坊的提拉米蘇寶盒啦！

酥脆的餅乾底配上充滿咖啡香氣的可可戚風蛋糕，倒入濃郁的奶油乳酪，最後再灑上香濃的可可粉，吃起來香濃滑順，還有咖啡酒的微醺苦甜，各種口感層次堆疊，好吃到讓人停不下來，真不愧是大人系風味甜點。

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image source:fb/花語烘焙工坊-起司重乳酪條專賣店/新竹湖口老街

2、法布甜

來自台中的超人氣法式伴手禮法布甜推出期間限定的「芒果珠寶盒」，綿密的香草蛋糕體使用日本的海藻糖，讓熱量更低，少女們可以放心吃啦～

使用嚴選法國鐵塔牌滑順綿密的鮮奶油，塗上卡士達醬搭配新鮮的愛文芒果丁，甜甜的香氣誘人不已，一口吃下整個超消暑，夏天就是要這個味道！

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image source:官網/法布甜

1、阿聰師

第一名就是大甲名店阿聰師啦！他們的招牌產品「小芋仔系列」可是榮獲ITQI國際風味獎章二星的殊榮喔！蛋糕寶盒方面，「芋泥奶酪」是許多網友們推崇的團購甜點，滿滿獨特香氣又帶有顆粒口感的芋泥餡，加上清爽不膩的卡士達醬以及軟綿蛋糕、濃郁奶酪的完美調和，被網友稱讚美味100分！

只能說，有用心真的不一樣，豐富餡料層層堆疊，讓你每一口都是幸福療癒的好滋味，身為芋頭控的各位千萬不能錯過呀～

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image source:官網/阿聰師的糕餅主意

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年7月27日至2021年7月26日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『宅配蛋糕寶盒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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