銀髮居家飲食守則 新竹台大分享「疫」起聰明健康吃

根據衛福部新冠肺炎最新疫情資訊網頁公告確認年齡占比百分比，年齡60歲以上的年長者占確診者三成多，且多半也伴隨許多慢性病，一旦確診須小心成為重症患者。新竹台大分院除呼籲年長者目前仍盡量在家減少外出頻率，營養師鄭宇庭也分享抗「疫」飲食四大守則，讓銀髮族聰明健康吃。

鄭宇庭說，首先要「優質蛋白，吃得夠」，可選擇新鮮豆、魚、蛋、肉類（豆腐、魚肉、雞蛋、瘦肉等），每餐一掌心或於餐間補充1至2份高蛋白點心（豆漿、豆花、鮮奶等），因為充足的蛋白質，有助長者提升免疫力。

其次是「均衡飲食，吃得對」，年長者須對六大類食物不挑嘴，多選擇原型食物，主食可挑選全榖雜糧類（糙米飯、全麥饅頭、雜糧麵包等），增加維生素與礦物質的攝取，並鼓勵多食用各種顏色的蔬菜水果（黑木耳、胡蘿蔔、奇異果、葡萄等），這些除有豐富的纖維，多樣的植化素也有效調節免疫功能。

再來是「調整質地，吃得下」，許多年長者有牙口不佳或吞嚥問題，藉由調整食物質地（切成小塊、燉煮軟化或攪打成細碎泥狀），讓食物有吃進去，營養吃得夠最重要。

最後是「豐富調味，吃得巧」，在清淡少鹽的飲食原則下，可選擇好的油脂來源（橄欖油、苦茶油、堅果類、深海魚等）及天然辛香料（蔥、薑、蒜等），增加食物風味，替換不同食材，讓每餐吃得豐富又美味。

除抗「疫」飲食四大守則外，鄭宇庭也呼籲年長者別忘了居家生活，在家動起來，從基本伸展活動到簡單的散步，除活絡身體機能外，更能常保愉悅的心情，放鬆身心靈，緩解緊張的情緒。