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Fun暑假到頑皮世界 兩人同行優惠799元到八月底

聯合新聞網 / 台北訊
黑腳企鵝寶寶曬日光浴，萌翻遊客。（圖／頑皮世界提供）
黑腳企鵝寶寶曬日光浴，萌翻遊客。（圖／頑皮世界提供）

全台降級微解封，不少觀光景點人潮回流，南臺灣最大的動物園–頑皮世界，一直都是親子出遊放電的好去處，特別推出門票優惠專案，自7月31日起至8月31日，兩人同行門票只要799元（原價960元），購買480元門票或450元優惠票，憑票根還可兌換限量紀念水瓶乙組(市價160元/組)；在家悶了兩個月、趁著門票優惠到頑皮世界與動物們互動、透透氣，正是時候。

暢遊頑皮世界，憑票根再送限量「遊玩自在」紀念環保瓶。（圖／頑皮世界提供）
暢遊頑皮世界，憑票根再送限量「遊玩自在」紀念環保瓶。（圖／頑皮世界提供）

今年暑假的新亮點就是全區內多了黑腳企鵝寶寶，經過獸醫師及保育人員的努力，睽違20年後，頑皮的黑腳企鵝寶寶復育計畫成功了，健康長大的企鵝寶寶現在會自行在水裡自在游泳、自在地曬太陽，可愛賣萌模樣成為園區裡的人氣動物明星。此外，在休園期間也誕生不少小寶寶，像是小羊、小駱駝及小羊駝，遊客直呼好可愛。

還有園區內最受小朋歡迎的六項室內遊樂設施也重新開放嘍！為了讓小朋友玩得盡興、父母安心，設施座位均採取梅花座，每使用完畢一次都會重新消毒；每日的入園人數限制在5000人，需配合實聯制並落實戴口罩、量體溫，希望讓悶久了的遊客能在保持社交距離下，放鬆的親近大自然。

園區內六項遊樂設施重新開放，採梅花座。（圖／頑皮世界提供）
園區內六項遊樂設施重新開放，採梅花座。（圖／頑皮世界提供）

頑皮世界表示，因為疫情雖然休園很長一段時間，但是園內三百種、近兩千隻動物，像是袋鼠、斑馬、駱駝、龍貓、天竺鼠、紅鶴、企鵝、大嘴鳥...等等，每天都有保育員妥善照顧，部分動物還可在保育人員陪同下和遊客近距離親近互動。暑假期間推出的兩人同行優惠真的很划算，憑票根再送限量「遊玩自在」紀念環保瓶，讓疫情期間來訪的遊客，都能帶著實用的紀念禮回家。

獸醫師 疫情 梅花 社交距離

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