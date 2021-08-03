高屏大雨特報 吳德榮：西南季風致災雨將持續一周

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局表示，今天(3日)屏東縣有局部大雨或豪雨，高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天各地持續皆有降雨，迎風面中南部為最大，嘉義新港達310毫米。自30日起至今天4時高雄山區(御油山)累積雨量已近1公尺(976毫米)，遠勝「烟花」颱風在新竹山區所降下的。

吳德榮表示，今(3日)晨台灣海峽南部仍有對流雲移入，伴隨降水回波，高屏仍有明顯降雨。

吳德榮表示，根據各國模式最新模擬顯示，「季風槽」(Monsoon trough)內有多個低壓發展，各國模式模擬的強度、位置，並不一致，顯示其「不確定性」很大；不過，各國模式模擬本周台灣持續受「西南季風」影響，卻是一致的。

吳德榮也提到，至於廣東海面低壓在西南季風環境內發展，其未來向東北進入福建、或向東北東進入台灣海峽機率皆存在，其強度雖弱，但對於降雨分布會有關鍵性的影響，應密切觀察。

吳德榮說，模式模擬亦顯示，9日起「太平洋高壓」有緩慢增強、西伸的趨勢，致使「西南季風」逐漸北抬、減弱；但低層大氣仍不穩定，西南風迎風面降雨將再多持續2、3天；不過，其降雨強度減弱、時間縮短，範圍亦逐日縮小。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天(3日)至下周（8日）「西南季風」持續，大氣很不穩定，其中有「中小尺度對流系統」發展的條件，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)，迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；周四、五(5、6日)低壓對降雨的影響，應密切觀察。

吳德榮強調，本周迎風面仍將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。今天各地氣溫：北部24至34度，中部24至30度，南部23至30度，東部24至34度。