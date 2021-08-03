嘉縣新港暴雨驟降 農地水外溢至路面 葉菜類損失慘重

嘉義縣昨天豪雨驟降，除了市區道路，農田也大量積水，作物泡在水中不及收成，農民損失慘重叫苦連天，新港鄉農會預估災損超過四成，其中新港以空心菜為大宗，縣府農業處表示，若農損達一定程度，可依相關規定申請補助。

昨天上午新港鄉累績時雨量317.5毫米，公所中午臨時宣布停班停課，但新港埤頭的徐姓農民就沒有那麼幸運，他獨自一人站在田邊，手拿工具在路邊，望著農田裡的水漫及路面，相當無助。

徐姓農民欲哭無淚，他說上周柚子才剛播種，如今種子在田裡面都泡爛了，根本沒辦法發育，他認為是附近排水溝無法將水排出去才導致農田淹水。

以種植空心菜為大宗的古民村、中庄村因遇上60年頭一遭大水患，新港鄉農會總幹事林雅欣表示農民擔心水退得太慢，會造成葉菜長時間泡水腐爛，不只沒賣相，甚至無法收成，粗估災損超過四成。

古民社區發展協會理事長身兼空心菜農的蔡峻傑表示，空心菜高度約20公分，但昨天古民村最高卻淹到60公分，許多長輩都直呼這麼大的雨是60年來頭一次見。他懷疑是水閘沒有打開，洪水溢流回村庄。

蔡峻傑說，新港堤防外的南北崙地區，遇到梅雨季容易淹水，很多農民都會選擇種在堤防內，沒想到這次除了堤岸邊的菜園一度淹到200公分，大水還漫進庄頭，就連密閉性高的溫室也難以倖免，農民搶收不及，雨後陽光一照泡水菜爛得更快，農民心血付諸東流。