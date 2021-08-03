冷氣沒關更省電？這時間以內可開著 專家曝常保舊機效率關鍵

夏天到了，許多人難免想開冷氣，讓環境變得涼爽一點。然而有時短暫離開室內，冷氣到底是該隨手關閉，還是該一直開著反而更省電，始終有不同的爭論。最近日本媒體，就分析了這項問題。

根據日本媒體「文春Online」報導，首先要確認的，是這項冷氣有沒有「感應人在不在」的功能。現在部分機種如果感應到室內沒人，會自動轉為節電模式，就不需要自己特別關上了，而相關訊息可以藉由說明書，向廠商查詢等方式做認。

但如果是沒有的機種，那麼只是10分鐘左右的短暫空檔，就反而是別關機更省電。原因在於冷氣最耗費電力，是在剛啟動運轉的時候，因此頻繁開關反而容易造成浪費。經過實際測試，可知臨界點大約落在30分鐘。不到30分鐘的空檔，都是讓冷氣繼續開著比較省電，而超過這個時間，則最好確實關閉冷氣。

另外，有些人會用「除濕」代替「冷氣」功能，在製造清涼同時減少能源的消耗。不過這個方法，根據機種的不同差異也很大，如果自己不太確定，那麼設定成「冷氣27度（以上）」其實也有類似的效果。或是現在部分機種有提供風力較弱的冷氣功能，可以加以利用。

報導最後提醒，冷氣室外機的清潔也很重要。室外機有著排放熱氣的功能，但大多數時候，使用者只記得要清理濾網，忽略了室外機的整潔，久了就容易讓灰塵堆積影響散熱。只要常保室外機清潔，即使是用了好幾年的空調，也能有不輸新機的功率，是省電非常重要的關鍵。