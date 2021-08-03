雙北8月3日起開放餐飲內用 家樂福、愛買量販同步解封

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福店內開設的主題餐廳座位數減半，各桌前後左右加大1.5米距離，同桌亦設有隔板。圖／家樂福提供
家樂福店內開設的主題餐廳座位數減半，各桌前後左右加大1.5米距離，同桌亦設有隔板。圖／家樂福提供

配合雙北從8月3日起開放餐飲業內用，家樂福、愛買量販店內的餐廳、美食街也宣布在遵守防疫規範的前提下，同步開放提供民眾內用。

家樂福表示，將啟動6大防疫準備，持續做好防疫管理，包括配合執行賣場單一入口管制（實聯制、額溫測量、配戴口罩），在美食街櫃位與主題餐廳部份採取實聯制登記、要求配戴口罩。美食街混坐區、主題餐廳場內座位進行容留管制，座位數減半，各桌前後左右加大1.5米距離，美食街混坐區每桌並加設隔板、座位採梅花座。美食街清潔人員也會因應疫情、人潮狀況隨時增加環境清潔消毒頻率。另外，也會持續提供外帶、外送服務，鼓勵民眾減少內用。而因應可能的確診者足跡或櫃點員工健康狀況，已預備應變計劃，配合閉店消毒，上班進出人員也都會造冊配合追蹤。

而愛買量販配合雙北政策開放餐飲美商街內用，但全台各分店量販賣場內的飲食區、試吃與試飲則繼續維持不開放。並配合各縣市政府政策，可內用區域依政府規範執行相關管制措施，包括降載、梅花座、隔板、現場人員執行管理提醒等。賣場內也會持續落實嚴謹的防疫工作，全店定期加強清消不鬆懈。

家樂福美食街混坐區進行容留管制，座位數減半，每桌並加設隔板、座位採梅花座。圖／家樂福提供
家樂福美食街混坐區進行容留管制，座位數減半，每桌並加設隔板、座位採梅花座。圖／家樂福提供
家樂福美食街混坐區進行容留管制，座位數減半，每桌並加設隔板、座位採梅花座。圖／家樂福提供
家樂福美食街混坐區進行容留管制，座位數減半，每桌並加設隔板、座位採梅花座。圖／家樂福提供

口罩 愛買

延伸閱讀

雙北量販美食街、餐廳3日起開放內用 仍不能試吃

雙北將開放內用 百貨美食街清消迎客

雙北、宜蘭8月3日「開放內用」！3大縣市最新防疫規範＋解封景點一覽

新北增3例 侯友宜透露持續保持下周還能擴大解封

相關新聞

威力彩連36摃 下期頭獎上看11.5億元

威力彩今天開獎，本期頭獎未開出、摃龜，為連36摃。

全台9水庫放水警戒 曾文水庫睽違近2年再次洩洪

連日降雨，石門、曾文、南化等9座水庫持續放水。水利署副署長王藝峰表示，自去年旱象開始，全台水庫幾乎沒有放水，其中曾文水庫...

嚴防疫情富貴手 皮膚醫：家裡要區分熱區、冷區

本土疫情未歇，引起部分皮膚疾病。不論出門在外或返家休息，都要勤加洗手與清潔消毒，讓許多民眾產生「富貴手」。台北市黃禎憲皮...

三級警戒 超速爆增 國道警要使出絕招了

國道警方統計，新冠肺炎疫情全國三級警戒期間，5月15日至7月20日高速公路超速取締件數達2萬1274件，比去年同期爆增7539件；其中超速40公里以上有7592件，平均每天都達百餘件，比去年同期增加2200件。還有駕駛人時速飆到302公里，被警方測速照相機拍下。

生產疼痛 居家8種方式緩和

生產過程中的疼痛，是準媽媽們非常關心的事。辛苦將近10個月，終於要到了卸貨的時間，卻又因生產疼痛的問題，變得既期待又怕受...

全銀運動／新冠肺炎自我照護 居家防護消毒不可少

● 重拾規律生活，先把自己照顧好，學習「與病毒共存」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。