雙北8月3日起開放餐飲內用 家樂福、愛買量販同步解封
配合雙北從8月3日起開放餐飲業內用，家樂福、愛買量販店內的餐廳、美食街也宣布在遵守防疫規範的前提下，同步開放提供民眾內用。
家樂福表示，將啟動6大防疫準備，持續做好防疫管理，包括配合執行賣場單一入口管制（實聯制、額溫測量、配戴口罩），在美食街櫃位與主題餐廳部份採取實聯制登記、要求配戴口罩。美食街混坐區、主題餐廳場內座位進行容留管制，座位數減半，各桌前後左右加大1.5米距離，美食街混坐區每桌並加設隔板、座位採梅花座。美食街清潔人員也會因應疫情、人潮狀況隨時增加環境清潔消毒頻率。另外，也會持續提供外帶、外送服務，鼓勵民眾減少內用。而因應可能的確診者足跡或櫃點員工健康狀況，已預備應變計劃，配合閉店消毒，上班進出人員也都會造冊配合追蹤。
而愛買量販配合雙北政策開放餐飲美商街內用，但全台各分店量販賣場內的飲食區、試吃與試飲則繼續維持不開放。並配合各縣市政府政策，可內用區域依政府規範執行相關管制措施，包括降載、梅花座、隔板、現場人員執行管理提醒等。賣場內也會持續落實嚴謹的防疫工作，全店定期加強清消不鬆懈。
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