居家辦公心好累﹖網友激推「這商品」放鬆減壓促健康

居家辦公成時代主流，究竟在家工作是更「自由」還是更「疲勞」﹖有民眾認為這樣的辦公方式節省交通時間、不用費心和同事交際應酬，工作效率更佳；但也有許多上班族紛紛表示，「上下班界線變得模糊，工作時間變相拉長，精神疲勞」、「視訊會議的精神壓力比面對面開會還大」、「主管在群組發通知，就得一秒上線到公司，比以前更操」……。

WFH衍生而來的壓力，讓不少民眾產生睡眠問題，在電腦前長時間久坐，也讓人全身筋骨「頂叩叩」，促使「遠紅外線熱敷墊」這款商品的詢問度大增。

宅生活使民眾壓力上升，肩頸緊繃，促使「遠紅外線熱敷墊」的詢問度大增。 圖／喜洋洋 提供

想要睡得好，除了規律運動、均衡飲食，讓身心適時放鬆也很重要。熱敷對放鬆的效果早已眾所周知，熱敷能促進血液循環；透過非熱效應放鬆緊繃、舒緩疲勞。然而，市面上標榜熱敷的商品琳瑯滿目，是不是真的有神奇功效﹖消費者究竟該如何選擇﹖

掌握3重點，挑選遠紅外線產品不NG

喜洋洋數位科技股份有限公司總經理潘仁傑提出以下3個參考重點：

1.遠紅外線的放射率越高，能量轉換越強。

遠紅外線在4-14μm內的波長領域中達到0.85以上即為合格標準，放射率越高，代表遠紅外線的轉換能量越強。消費者在購買時要留意產品是否有檢測證明。」

2.布料材質會影響遠紅外線的穿透效果。

「每一家產品使用的布料材質不同，要注意的是，遠紅外線對各種物質的穿透力不同，遠紅外線必須分布在布料的表層、使用者能夠不隔著衣物貼身接觸，才能發揮最大作用。」

3.定時控溫確保使用上的安全。

「55到65度高溫會讓遠紅外線發揮最好的效果，因此要有定時控溫斷電的裝置，才能放心使用。」

選擇遠紅外線商品要注意遠紅外線放射率的檢測證明及使用安全性。 圖／喜洋洋 提供

MIT使用美國專利技術製造精品，一試就有感，越用越健康

喜洋洋為台灣MIT新創公司，花了5年時間致力研發遠紅外線醫療保健產品的，旗下明星商品「喜洋洋熱敷墊」除了擁有美國專利、多項檢測報告、衛福部第一等級醫療器材許可證，也在疫情爆發後，公益捐贈100套熱敷墊予台北市立聯合醫院仁愛、陽明院區，為醫護送暖，獲得無數消費者的肯定。

「喜洋洋熱敷墊」在疫情爆發後，公益捐贈100套熱敷墊予台北市立聯合醫院，為醫護送暖。 圖／喜洋洋 提供

「喜洋洋熱敷墊」為100%台灣在地製造，經工研院檢測遠紅外線8-13μm平均放射率高達0.949，採用3D立體網眼布，使能量粉末密集且均勻的散布在表布，親膚材質舒適透氣，可直接接觸肌膚貼身使用，專利設計降低電磁波，定時定溫安全控制，並提供兩年保固、2千萬產品責任保險，讓消費者一試就有感、越用越健康。

「喜洋洋熱敷墊」經檢測遠紅外線平均放射率高達0.949，消費者一試就有感。 圖／喜洋洋 提供

無論是經常維持同一姿勢的上班族、操心又操勞的家庭主婦、筋骨痠痛的長輩、從事勞力工作者……，都需要適度減壓、解放疲勞。每天睡前使用「喜洋洋熱敷墊」半小時，創造儀式感善待自己的身體，不只可幫助身心放鬆、調節生理機能，也能提升睡眠品質，讓自己精神好、心情好，健康好運自然來！欲瞭解更多產品資訊請參閱喜洋洋官網>>https://www.luckyocean-products.com.tw/p/index