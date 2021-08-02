北港暴雨狂炸成災 張麗善：住家積水50公分可報災
雲林縣北港鎮今天遭遇10年最大強降雨，每小時降雨量超過100毫米，造成許多地區淹水成災，數住民宅進水、住家來不及搬家具、路邊車子到處拋錨，居民說「大水就像往家裡倒一樣，讓人措手不及」，雲林縣長張麗善下午帶領縣府團隊勘災，並要居民拍照，強調只要淹水超過50公分就可申報災害補助。
北港、水林今天上午遭遇10年來最大強降雨，雨勢不僅大又急，且一下就是五個小時，尤其在今天上午9到10時，每小時降雨量更破百達102毫米，使得北港和水林地區接近中午時，到處淹水及膝，尤其北港的文仁路以西數百戶住家都淹水，家具泡在水中來不及搬離，居民叫苦連天。
縣長張麗善今天下午帶領水利、工務、軍警、消防等單位到北港和水林淹水區勘災，住戶怨聲四起，有人說，道路沒做下水道之前還不會淹，做好了反而會淹水，住戶懷疑是路面高過住宅所至，才使路面的積水溢進住家。
張麗善一行人從北港大同路、宗聖街等再巡視到北港分局後側的慶華街一帶，張縣長涉水慰問受災戶，並強調除了將全面改善淹水區水路渠道，並提醒住戶，只要淹水達50公分以上的住家，造成家具等受損，可向公所申報災害補助。
水利處長許宏博指出，今天因雨勢太大，以目前市區溝渠最大的排洩量，也只不過每小時30毫米，瞬間連續下了100多毫米的雨，足足多了3倍，根本無法在短時間內宣洩，才會造成如此嚴重災害。
許宏博更舉例說，就像浴室突然倒進大量的水，排水管只是小尺寸，一時之間也是無法排洩，不過，以幾個地區水勢很快就消退，目前的排水和滯洪工程，多少有發揮功效，但北港分局後側一帶，屬於排水的尾端，所以積水消退較慢，相關的改善工程，在這次洪水後會提出檢討改善。
張麗善表示，北港地區的主要排水包括新街大排、府番大排將會再進行改善，必要時再延伸設立抽水站方式，來因應強降雨，以免再傳災情。
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