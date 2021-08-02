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北港暴雨狂炸成災 張麗善：住家積水50公分可報災

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天下午到北港勘災，聽取水利處長對引起災情的調查報告，並承諾會針對強降雨作出水利因應對策。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天下午到北港勘災，聽取水利處長對引起災情的調查報告，並承諾會針對強降雨作出水利因應對策。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮今天遭遇10年最大強降雨，每小時降雨量超過100毫米，造成許多地區淹水成災，數住民宅進水、住家來不及搬家具、路邊車子到處拋錨，居民說「大水就像往家裡倒一樣，讓人措手不及」，雲林縣長張麗善下午帶領縣府團隊勘災，並要居民拍照，強調只要淹水超過50公分就可申報災害補助。

北港、水林今天上午遭遇10年來最大強降雨，雨勢不僅大又急，且一下就是五個小時，尤其在今天上午9到10時，每小時降雨量更破百達102毫米，使得北港和水林地區接近中午時，到處淹水及膝，尤其北港的文仁路以西數百戶住家都淹水，家具泡在水中來不及搬離，居民叫苦連天。

縣長張麗善今天下午帶領水利、工務、軍警、消防等單位到北港和水林淹水區勘災，住戶怨聲四起，有人說，道路沒做下水道之前還不會淹，做好了反而會淹水，住戶懷疑是路面高過住宅所至，才使路面的積水溢進住家。

張麗善一行人從北港大同路、宗聖街等再巡視到北港分局後側的慶華街一帶，張縣長涉水慰問受災戶，並強調除了將全面改善淹水區水路渠道，並提醒住戶，只要淹水達50公分以上的住家，造成家具等受損，可向公所申報災害補助。

水利處長許宏博指出，今天因雨勢太大，以目前市區溝渠最大的排洩量，也只不過每小時30毫米，瞬間連續下了100多毫米的雨，足足多了3倍，根本無法在短時間內宣洩，才會造成如此嚴重災害。

許宏博更舉例說，就像浴室突然倒進大量的水，排水管只是小尺寸，一時之間也是無法排洩，不過，以幾個地區水勢很快就消退，目前的排水和滯洪工程，多少有發揮功效，但北港分局後側一帶，屬於排水的尾端，所以積水消退較慢，相關的改善工程，在這次洪水後會提出檢討改善。

張麗善表示，北港地區的主要排水包括新街大排、府番大排將會再進行改善，必要時再延伸設立抽水站方式，來因應強降雨，以免再傳災情。

數百戶住家都淹水，縣府表示只要淹水達五十公分就可申報災害補助。記者蔡維斌／翻攝
數百戶住家都淹水，縣府表示只要淹水達五十公分就可申報災害補助。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善今天下午到北港勘災並承諾會針對強降雨作出水利因應對策。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天下午到北港勘災並承諾會針對強降雨作出水利因應對策。記者蔡維斌／攝影
北港地區暴雨狂炸到處淹水嚴重，許多車子拋錨，民眾水中推車。記者蔡維斌／攝影
北港地區暴雨狂炸到處淹水嚴重，許多車子拋錨，民眾水中推車。記者蔡維斌／攝影
北港地區暴雨狂炸到處淹水嚴重。記者蔡維斌／攝影
北港地區暴雨狂炸到處淹水嚴重。記者蔡維斌／攝影
數百戶住家都淹水，縣府表示只要淹水達五十公分就可申報災害補助。記者蔡維斌／翻攝
數百戶住家都淹水，縣府表示只要淹水達五十公分就可申報災害補助。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善今天下午到北港勘災並承諾會針對強降雨作出水利因應對策。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天下午到北港勘災並承諾會針對強降雨作出水利因應對策。記者蔡維斌／攝影

北港 淹水 張麗善

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