連日大雨泡水全台農損逾千萬 雲林最慘

高雄市今早雨勢趨緩，市府應變中心將二級開設降為三級，但下午又開始降下大雷雨，桃源區因土石坍塌道路遭阻，寶山國小也緊急宣布停班停課。水利局指出，今天新增5處積淹水，其中阿蓮區中路橋封橋中，另有3件尚未退水。

2021-08-02 16:21