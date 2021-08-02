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連日大雨泡水全台農損逾千萬 雲林最慘

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
連日大雨農田泡水。圖／農民提供
連日大雨農田泡水。圖／農民提供

受到西南氣流影響，中南部連日降雨，根據農委會統計，到今晚五時為止，農業產物估計損失計1262萬元，其中以雲林損失最慘，占全台農損近七成。

根據農委會統計，以雲林縣損失872萬元(占69%)、台中市損失114萬元(占9%)、台南市損失78萬元(占6%)、屏東縣損失71萬元(占6%)、南投縣損失64萬元(占5%)及高雄市損失63萬元(占5%)較為嚴重。

農委會表示，農產損失估計金額1193萬元，農作物被害面積914公頃，損害程度11％，換算無收穫面積97公頃，受損作物主要為落花生，被害面積491公頃，損害程度10％，換算無收穫面積49公頃，損失金額469萬元，其次為西瓜、食用玉米、其他果品及地瓜等。

至於畜產損失，農委會估計損失金額總計69萬元，受損畜禽主要為有色肉雞(土雞)約4.6萬隻，受損金額68萬元，其次為白肉雞等。

農委會 屏東縣

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