連日大雨泡水全台農損逾千萬 雲林最慘
受到西南氣流影響，中南部連日降雨，根據農委會統計，到今晚五時為止，農業產物估計損失計1262萬元，其中以雲林損失最慘，占全台農損近七成。
根據農委會統計，以雲林縣損失872萬元(占69%)、台中市損失114萬元(占9%)、台南市損失78萬元(占6%)、屏東縣損失71萬元(占6%)、南投縣損失64萬元(占5%)及高雄市損失63萬元(占5%)較為嚴重。
農委會表示，農產損失估計金額1193萬元，農作物被害面積914公頃，損害程度11％，換算無收穫面積97公頃，受損作物主要為落花生，被害面積491公頃，損害程度10％，換算無收穫面積49公頃，損失金額469萬元，其次為西瓜、食用玉米、其他果品及地瓜等。
至於畜產損失，農委會估計損失金額總計69萬元，受損畜禽主要為有色肉雞(土雞)約4.6萬隻，受損金額68萬元，其次為白肉雞等。
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