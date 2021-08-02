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嚴防疫情富貴手 皮膚醫：家裡要區分熱區、冷區

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
疫情下頻頻消毒，刺激手部，富貴手現象增加。圖／台北市黃禎憲皮膚科診所主治醫師黃千耀提供
疫情下頻頻消毒，刺激手部，富貴手現象增加。圖／台北市黃禎憲皮膚科診所主治醫師黃千耀提供

本土疫情未歇，引起部分皮膚疾病。不論出門在外或返家休息，都要勤加洗手與清潔消毒，讓許多民眾產生「富貴手」。台北市黃禎憲皮膚科診所主治醫師黃千耀表示，預防富貴手需要管控清消用品的使用量，在外難以控制，返家可將家中環境區分為「熱區」、「冷區」，降低家中環境被污染的機率，便能減少消毒次數與頻率，避免化學物質對手部的刺激。

富貴手是一種手部濕疹，俗稱主婦濕疹，主要的致病原因是本身膚質較敏感，經外在物質的反覆刺激，導致手部乾燥、脫皮、龜裂、指紋消失。

黃千耀指出，因應疫情，民眾經常接觸水、清潔劑、酒精或其他化學物質，會讓富貴手病況惡化或更容易復發，近期門診患者有「富貴手」問題者便增加許多。

預防富貴手，手部需減少接觸相關清消用品，黃千耀說明，出外時，難以掌握外在環境接觸多少人、是否有被污染，因此常需不斷消毒，較不好控制消毒次數。

而返家後，為降低家中環境遭污染的機率，減少家中消毒的次數與頻率，可將居家環境區分成「熱區」、「冷區」。熱區會接觸出外返家的民眾，有污染之嫌，相對熱區，冷區即為安全區，較不需要頻繁消毒。

黃千耀表示，民眾一返家應馬上脫去外出衣物，立即洗澡，以最快速度「淨身」，才不會將外在可能的污染帶到家中，讓家裡大部分都是相對安全的冷區，就可以減少消毒次數，預防富貴手。

除了防疫，若做家事經常要碰水，如洗衣、煮飯、洗碗等，黃千耀建議，務必要戴手套，不要用手直接接觸酒精、魔術靈、洗衣精、潔領精、漂白水、洗衣粉、洗碗精等，降低相關化學物質對手部的刺激，並常常使用護手霜保養手部，才能有效降低富貴手生成的機會。

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