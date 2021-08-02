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宜蘭熱門獨木舟、SUP 明起可下水玩樂
宜蘭縣明起開放餐飲業內用之外，縣管水域、海域遊憩活動也鬆綁，包含衝浪、水肺潛水、獨木舟、立式划槳。宜蘭縣政府工旅處表示，惟游泳、浮淺，以及泛舟仍不開放，至於縣屬景區持續降載開放。
在落實防疫措施的前提下，宜蘭縣府於8月3日至8月9日有條件開放水域遊憩活動，包含外澳、龜山島、豆腐岬灣內、內埤海灘南端到和平溪口（與花蓮縣界）、龍潭湖、梅花湖、冬山河（含舊河道及五十二甲）、安農溪。
工旅處長李東儒說明，衝浪和水肺潛水屬於單人活動，前後佩戴口罩即可從事。另外，獨木舟、立式划槳有器具輔助、全程可配戴口罩，加上是目前宜蘭縣水域活動最大宗活動，因此優先開放；兩者皆限單人單艘、1位教練帶領5人，須遵守相關規定。至於不開放的游泳為中央統一管制，浮淺、泛舟則是難維持社交距離、全程戴口罩。
宜蘭縣轄景區維持「降載開放」到8月9日，包含停車位、人潮、載客數，有五峰旗風景特定區、龍潭湖風景特定區、冬山河親水公園、冬山河生態綠舟、武荖坑風景區、豆腐岬、維管束景區、丟丟噹廣場（含幾米廣場）、石牌縣界公園、梅花湖風景特定區、分洪堰公園、南澳農場。
工旅處強調，縣轄景區內露營、烤肉仍不開放，而頭城濱海森林公園、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園，以及清水地熱公園也暫停開放。
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