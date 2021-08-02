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桃市送出2.5萬張200元「好市券」 8月13日起可至4夜市15早市消費

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市經發局第二波「桃園好市券」抽出總共2.5 萬名幸運兒中籤。圖／市府經發局提供
桃園市經發局第二波「桃園好市券」抽出總共2.5 萬名幸運兒中籤。圖／市府經發局提供

疫情降二級解封，桃園市知名傳統市場、四大夜市人潮回流，桃園市經發局今天下午舉行第二波「桃園好市券」抽籤，由電腦抽出總共2.5萬名幸運兒中籤，該局表示，中籤者將於本月6日收到簡訊通知，即可至桃園好市券活動網站查詢和取得「兌換序號」，自8月13日晚上起一個月內，可憑「兌換序號」至全市15個公有零售市場及4大夜市消費。

市府經發局表示，今年4月發放第一波好市券獲好評，第二波好市券發放500萬元，每券200元，總共7.3萬人完成登記，疫情影響延至今天下午抽籤，總共抽出2.5萬人，中籤者每人可獲200元好市券，中籤率34%。

經發局市場科長陳鈺寧表示，中籤民眾收到中籤簡訊後，須至活動網站取得「兌換序號」，8月13日至9月11日止憑「兌換序號」可至7-ELEVEN門市內ibon機台自行取票，自13日下午6時起至9月12日，即可至全市15處包括桃園南門、中壢新明等15處早市及桃園、中壢、八德興仁、龍潭等4大觀光夜市，貼有「桃園好市券」貼紙的合法攤位消費使用。

桃園 夜市 疫情

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