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新任環評委員名單出爐 環團：是官方會滿意的名單

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
14屆環評委員名單。圖／環保署提供
14屆環評委員名單。圖／環保署提供

環保署今天公布14屆環評委員名單，半數委員為上屆留任，環團表示，開發派為多，沒有太大亮點與新意，認為這份名單「應該是官方滿意的名單」。

以觀塘案為例，2016年環評委員鄭明修、王价巨、王文誠、李克聰、劉希平等五位委員，當初環評委員們在中油觀塘案環評會中退席，意圖以未達開會人數門檻，阻擋環評通過，當時，除了劉希平已經連任兩屆外，其餘的環評委員都有資格再連任，但這些委員都未獲得留任。

藻礁公投領銜人潘忠政表示，其中三分之一為官派，是官派委員，本來人數就固定，官派換人根本沒差，因為本來就是投票部隊，平常時候不來開會，真正到關鍵時刻需要表決時，就會來投票，就算換人，也不過換另外一位官員來投票罷了，大多數都是各部會的副首長擔任。

潘忠政表示，上屆最為人詬病的，就是原本可以連任的環評委員，硬是不讓人連任，比如中研院註明海洋學者鄭明修；這屆有多人連任，他說，表示這些環評委員很乖、很聽話，這是一份讓官方滿意的名單。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫直言，這份名單了無新意，且以開發派居多。

前環保署副署長詹順貴表示，當時在任還很努力的審了很多案子，許多比較離譜的環評案都還擋下，比如有的要重做環評，有的不應開發；但後來，有不同意見的環評委員就被換掉了，當初其實弄得非常難看，對後來環評委員的組成感到失望，也因此，現在環評的公信力已經越來越差，幾乎沒有甚麼環評案子是不能過的了。

環評 投票 潘忠政

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