看見電商服務需要 聯合智網全力專注電商數位運營服務新藍海

因應國內電商市場結構與各行各業全面跨入電商的產業需求，聯合智網今日宣布重要轉型策略，將聯合智網整體資源規模，全力專注於需求倍增的電商數位運營與數位平台服務，並逐步停止綜合電商通路UDN買東西電商平台。展望未來，聯合智網將擴大投注資源並專注在電商服務上，全面協助國內廣大電商經營者，從數據整合、效率化工具到全方位解決方案，都將是未來的產品與服務走向。

聯合智網跨足佈局代運營服務已兩年多，於2020 年電商客戶的營業額較前一年同期提升七倍之多，並且提升日常電商營運效率至少 50%，2021 年客戶業績也有70% 至翻倍成長，創造極佳的業務績效。2021年6月，聯合智網更近一步推出電商運營數位轉型新服務：電商多通路運營整合平台My Mind 「買賣」，7月甫上線，便已有數十家具規模客戶導入使用。

「把手握緊，你只握著自己，放開雙手，你將擁有全世界。」聯合智網總經理陳杰表示，「市場不需要這麼多的B2C平台。反而是中小型電商在專注業務發展的同時，需要很多工具的協助，而這也是眾多投入電商的企業所需。”專注”，是做這個決定的初衷，我們將以過去累積的經驗、know-how與技術，全力服務整個產業界。我們深深感謝所有過去支持UDN買東西業務與聯合智網的媒體、夥伴、團隊與客戶們，未來將持續秉持初心，發揮整體團隊最大力量，全力創新服務協助客戶與夥伴，整合國內電商產業價值鏈，一同創造更優質的產業環境。」

考量到旗下通路電商UDN買東西，和電商運營服務兩大業務的獲利模式與結構，服務類型的營收架構與通路電商有所不同，通路電商以商品成交金額規模(GMV)為主，營運成本需包含倉儲物流等重投資，而服務類型之產業需求更加強勁倍增。評估市場利基、產業需求與趨勢，聯合智網將更專注於整合產業價值服務，全面投入電商運營服務領域，運用電商平台之經驗、技術能力與數據專長，發展更具產業價值前景的商業模式：全方位電商運營服務與數位轉型。

UDN買東西網站將於8/25當日止停止接單，除部分缺貨商品訂單將會與客戶聯繫取消，停止銷售前的訂單將如常出貨，客服將延至於2021/09/30下午六時起停止服務。鑑賞期以及商品保固均不受影響。

UDN買東西網站將於8/25當日止停止接單。圖／取自UDN買東西

關於聯合智網

聯合智網前身為聯合報電子商務部，在電商領域耕耘多年，於2019年4月獨立成為集團子公司，長期致力於大數據、AI、數位廣告等方向之發展，以數據為核心加上豐富的電商運營經驗，聯合智網發展出「DOS品牌數位運營服務」及「BBC品牌營銷智庫」等多元服務，目標是成為整合網路生態鏈服務的創新公司。更多聯合智網相關介紹，請參考：https://www.udicommerce.com/