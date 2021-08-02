第14屆環評委員名單出爐 14名委員中政府官員佔一半

環保署今天公布第14屆環評委員名單，其中生活環境領域委員7人、自然環境領域委員5人，社會環境領域委員2人等14位專家學者，有關機關委員由內政部、衛福部、農委會、科技部及國發會等5個部會司（處）長層級以上人員兼任（含相同職等以上非主管人員），環保署認為名單兼顧性別平權及專業領域，委員任期2年，自110年8月1日至112年7月31日止。

而這次環評委員14人中，有9人為延續上屆；兒加上環保署正副署長，各政府單位人員加起來7名，為環評委員一半。

環保署表示，110年6月1日至6月15日公開接受各界推薦第14屆環評委員會專家學者委員，共計接獲32個機關（單位）推薦，受推薦人數計61人，包括女性22人，男性39人。

環保署說，依照「行政院環境保護署環境影響評估審查委員會組織規程」第4條第1項規定，略以「全體委員任一性別比例不得少於三分之一」；第2項規定「前項委員任期為2年；其中專家學者委員，續聘得連任1次，每次改聘席次不得少於該等委員人數二分之一」；環保署第14屆環評委員之聘任，需符合前述改聘及性別比例規定。

環保署表示，感謝上屆環評委員對台灣環境把關，環評屬科學、客觀的調查與評析工作，未來需借重第14屆環評委員專長及實務經驗，協助環評案件審查。