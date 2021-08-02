雲林北港今午起停班停課 縣議員：近2、30年來最嚴重

雲林縣受西南氣流影響，各地從前天入夜後至今日仍持續有降雨，北港鎮24小時累積雨量達268毫米，造成市區多處低窪地區及住家淹水；行政院人事行政總處今宣布中午12點起停班停課，縣議員蔡岳儒也在議會質詢時要求縣府緊急處理，縣府水利處長許宏博答詢表示已立即派員應變。

一位許姓北港鎮民說，北港市區許久沒有淹的如此嚴重，今天多處路段及住家不只是積水，淹水高度甚至已超過腳踝、達到小腿部位，家中物品能高放的已盡可能移動，現在水還沒退，只能涉水行動。

蔡岳儒質詢時表示，這次淹水的情況是近2、30年來最嚴重，請縣府協助調度機動抽水機抽水，因鎮公所沙包量不足，也需調配支援，以阻擋災情變嚴重。

蔡岳儒說，有民眾提出質疑，鎮上已經多年未有如此災情，會淹水是否因市區汙水下水道工程而致？希望查明並檢討。

許宏博答覆，北港鎮今天上午一度發生時雨量逾100毫米的強降雨，已經超過市區排水工程所設計的負荷能量，才會形成積水排不出去的情況，積、淹水情形恐怕得等雨勢漸歇後才會退去。

而機動抽水機組日前都已布建在易淹水地區，主要集中在下游抽水站等處應變，由於北港位在上游，排水不及加上無法抽水，因此積、淹水才沒辦法立即退去，縣府已調度沙包及機動抽水機應變。