完備太空發展最後一塊拼圖 火箭阿伯接太空中心主任

國家實驗研究院今天舉行國家太空中心新任主任佈達典禮，由陽明交通大學機械工程學系特聘教授吳宗信教授接任。國研院長吳光鐘曾說，我國發展太空獨缺火箭一塊，因此延攬吳宗信擔任主任，期勉他以豐富的學界與業界經驗，帶領太空中心持續在太空科技領域中成長。

吳宗信表示，太空科技是國家積極發展的重點項目，科技部致力於完備太空發展環境建構，自去年起推動太空發展法，並於兩個月前立法院通過，為我國太空科技發展與產業推動建立法源。現在太空中心正積極協助科技部研擬子法，以及進行太空中心改制行政法人作業。

吳宗信說，他將承擔國家給予的重大責任，期望為台灣建構更完整的太空科技基礎能量，同時促進太空產業供應鏈成形與新創太空事業的蓬勃發展，迎接正在萌芽的太空經濟。

吳宗信是樂團五月天MV「頑固」的角色原型，有「火箭阿伯」之稱。他是台灣大學機械工程學系學士、碩士，1994年取得美國密西根大學航空太空工程博士學位，1995年返台進入行政院太空計畫室籌備處（國研院太空中心的前身）擔任副研究員，1998年進入合併前的交通大學機械系任教，曾任機械熱流與製造研究中心主任、ARRC前瞻火箭研究中心創始人兼主任。

吳宗信2015年借調至經緯航太科技股份有限公司擔任技術長，2016年成為晉陞太空科技股份有限公司創辦人兼執行長，2018年返回交大任教。

吳宗信專長為現代系統工程、混合式火箭燃燒推進、稀薄氣體動力學模擬、低溫電漿物理化學模擬、電漿醫學、大氣電漿應用及平行科學計算，發表學術論文及研討會論文近400篇，曾獲科技部傑出研究獎（航太技術）及未來創新技術獎，同時是美國機械工程師學會會士、美國航太協會副會士、美國航太協會混合火箭技術委員會委員與國際電機電子工程師學會Emerging Plasma Nanotechnologies技術委員會委員。