疫情造成各種癌症篩檢數量大減 奇美醫送全聯禮卷促銷
因新冠疫情警戒紛紛避免出入公共場所、盡量減少到醫療院所，醫院非緊急醫療和篩檢等也多暫緩，影響醫院營運收益，不少慢性病患者也因而忽略定期回診、常規健檢時間。奇美醫學中心統計在5月19日政府宣布三級警戒至7月21日止，僅2130人次進行癌症篩檢，與108年同期篩檢人次比較，減少高達7成。
奇美醫學中心提醒民眾除了注意防疫也別忘了健康；今天起至31日推出「疫起愛您~癌篩禮物送給您」活動，民眾到奇美醫學中心完成糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、乳房X光攝影檢查或子宮頸抹片檢查等任一項篩檢，即可兌換全聯禮券、預估醫院編列100多萬禮卷經費送完為止。
奇美醫社區發展組專員王美仁表示，奇美秉持「關懷」核心價值，以慶祝父親節邀請民眾和家人做簡單的癌症篩檢一起健康過節，只要符合以下條件：35至60年次兩年內(含首次篩檢)未做糞便潛血檢查民眾、80年次及以前有抽菸或嚼檳榔者二年內未做口腔黏膜檢查民眾、40至65年次首次篩檢者或3年以上未做乳房X光攝影檢查民眾及80年次前且3年或以上未做子宮頸抹片檢查民眾，活動期間完成篩檢即可兌換禮券。
王美仁說，多數癌症檢查到早期病灶並及時治療者，5年存活率可高達8成，延遲發現或治療存活率隨之下降，民眾應關心自己也關心家人健康，攜手篩檢。
奇美醫學中心為減少民眾進出醫院次數和疑慮，於院區白宮餐廳前增設「腸來速」服務，供繳交糞便潛血檢體、民眾可多利用，服務時間周一至五的上午8點至下午5點，周六上午8點至中午12點，另乳房X光攝影檢查可事先預約排程減少等候時間，預約專線06-2812811分機53290。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言