新北報隊總統盃黑克松 三方結合提倡惜食理念

受疫情影響，今年總統盃黑客松延長線上徵件至上月30日，並在今天開放民眾投票，其中新北市農業局與致理科大、鮮果日誌三方聯手，以「減碳有感 惜食分享平台計畫」為主題參與這次競賽，希望喚起民眾飲水思源觀念，別輕易浪費食物。

2021總統盃黑克松主張「永續2.0．韌性島嶼」，先前由民眾許願，分享自己所關心的永續議題，再讓政府部門、民間高手與全球黑客投件認領，並由民眾自今天到6日投票自己屬意案子，12日公告入選初審名單。原定上月16日截止收件，考量疫情取消地方說明會，延長收件到上月30日。

在統整153個公民心願中，有不少人關心國內永續農業發展，除確保循環經濟外，也希望拯救食物不浪費，同時確保缺食地區不會挨餓。新北農業局和致理科大、鮮果日誌聯手，在永續農業項目中以這次惜食分享平台計畫參賽，局長李玟也號召民眾一同投票支持。

農業局表示，據據聯合國環境署今年3月發表的糧食浪費指數報告，全球每年浪費近10億噸食物，其中在餐廳和商店浪費量約占全部17％；若再加上農場和供應鏈中食物浪費，約有3分之1糧食產出從未被食用。

農業局指出，糧食浪費和損失造成約10％排放量，將助長氣候危機，看似簡單的浪費食物，卻會造成3倍損失，不僅是食物減損，也是耗損生產食物所使用自然和經濟資源。

為擴大惜食理念，農業局結合鮮果日誌的實務經驗及生產端青農資料，並以致理科技大學的珍食物APP為原型，增加販售格外、盛產及即期品。

農業局表示，未來將加入產地青農、惜食與環保餐廳等產銷通路，以及藉由惜食分享平台讓餐廳、商店、物流、農友或民眾參與買賣，拯救更多在生產端和消費端可能會被浪費的食材。