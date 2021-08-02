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特殊交友圈再傳家庭6確診 鄭文燦：差20天以人追人查出

疫情下的孤單世代 逾5成青少年覺孤單3成無說心事對象

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

「想和同學交際，我快憋出病了！」、「很孤單，不能直接和同學聊天，而有些話題父母沒興趣，不會專心聆聽。」

自5/18進入三級警戒以來，全台學生都停課在家盡量不出門。兒盟聯盟於6月2日至6月18日調查七年級到高三的兒少發現，84%以上兒少會感覺無聊，其中42%更總是覺得無聊；一半以上兒少(54.7%)覺得孤單；四成三以上有時會出現難過心情。

調查發現，雖然超過65.9%的國高中生表示「疫情停課後有更多空閒的時間」，停課後上網時間也比過去高出一倍，每週上網時間高達42.7小時，相較於去年27.2小時，增加快兩倍；但卻未比較快樂，甚至陸續出現負面情緒。

兒福聯盟表示，三級警報後停課且不允許室內群聚的規定，最直接衝擊的就是兒少與同儕的人際關係。即便多出這麼多的時間，卻有四分之一兒少(25.9%)表示跟朋友連絡的狀況變得更少。進一步詢問孩子說心事的對象，調查亦顯示30.3%兒少停課後就沒有說心事的對象。

在家庭關係的部分，兒盟調查發現，對國高中生這群青少年來說，疫情停課後以倍數成長的親子相處時間，有六成左右認為跟爸媽關係有變好。但仍有部分兒少32.5%不認為跟媽媽關係有變好、35.2%不認為跟爸爸關係有變好；值得注意的是，雖然孩子覺得關係有變好，但長時間的相處難免會產生衝突，逾半數兒少(55.5%)在這段期間與家人發生過衝突，其中近一成衝突相當頻繁(6.6%經常、2.3%總是)，也難怪有些孩子覺得孤單、難過。

根據英國一份針對青少年於疫情期間心理影響的研究發現，疫情前心理狀態健康的青少年，經過一年疫情封鎖後，出現明顯情緒和行為問題，包括過動、和同儕間溝通交往能力下降等，並對關懷、幫助他人等「利社會行為」出現明顯下降趨勢。

兒盟分析專門提供少年煩惱和問題電話諮詢的「踹貢少年專線」也發現，停課後5、6這兩個月的來電量近600通是去年同期的1.7倍，有很明顯的成長，進一步分析346通有效的來電，發現當中逾半數(54.3%)有談及疫情帶給生活的影響，且隨著疫情日益緊張、嚴重，從5月份46.8%上升到6月份近六成的比例，可見疫情對孩子的衝擊隨著時間拉長愈來越大。

疫情 停課

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