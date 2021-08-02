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氣象局示警！嘉義大豪雨、中南部地區整天都有降雨機會

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
從昨日到今天上午，中南部地區雨量驚人。截圖自中央氣象局
從昨日到今天上午，中南部地區雨量驚人。截圖自中央氣象局

受到西南風偏強及低壓帶影響，中央氣象局表示，今日嘉義縣有局部豪雨或大豪雨，高雄市山區及台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣有局部大雨或豪雨，苗栗、嘉義以南及南投地區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

中央氣象局預報員謝佩芸表示，本周天氣不穩定，中南部地區一整天有降雨機會，甚至部分地區有大豪雨，北部東半部山區，中午過後有對流雨勢出現。

她表示，周末兩天受到西南氣流影響，南部地區兩天累積雨量300毫米，高雄山區有700毫米，屏東山區也有600毫米，昨天下半天西南氣流逐漸回到海面上位置，今天到未來幾天，持續受到西南風影響，南部斷斷續續會有對流雲系移入，今天中部地區對流發展旺盛，從資料上分析，台灣海峽北部中型的低壓環流，中部地區降雨比較持續。

她說，因此特別提醒中部地區，新竹到中部地區今天對流於係發展，會有比較強的降雨出現，北部及東半部山區，會有較大雨勢，中南部西南風明顯受到天氣影響，苗栗以南發布大雨特報，嘉義有大豪雨等級。

謝佩芸表示，今天台灣位於大低壓帶環境中，預計周三到周五間，廣東附近容易會有低壓系統發展接近台灣海峽，可能會有熱帶系統或颱風生成，發展的位置、時間與強度，還要再評估，最後提醒連日降雨，土壤鬆動，前往山區或山區活動，要注意坍方落石溪水暴漲。

豪雨 嘉義 屏東縣

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