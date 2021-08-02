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竹市無人電池回收站啟動 回收集點一顆最少可換2.5元

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
媽媽與小孩一起體驗電池回收機台。圖／新竹市政府提供
媽媽與小孩一起體驗電池回收機台。圖／新竹市政府提供

受疫情影響，新竹市府與智慧回收業者凡立橙股份有限公司（ECOCO）合作，即日起啟動「無人智慧電池回收站」，全市設置3站，24小時回收7款廢乾電池，可同時獲得ECOCO回收點數及環保綠點，可換取竹市多間合作店家優惠、消費折抵，回收一顆最少可換到2.5元的消費優惠，讓民眾於動手做資源回收之際，不必擔心有接觸的風險。

環保局長江盛任表示，環保署統計資料顯示，台灣每年約使用乾電池1萬1千公噸，獲得回收約4千公噸，回收率維持在4成左右，仍有部分乾電池尚未進入回收體系中。為提升乾電池回收率，市府鼓勵民眾將擱置在家的廢乾電池拿出來回收，特別開發「ECOCO智慧回收」，即使1顆電池也能回收，以24小時的彈性回收時間，結合回收點數換取店家優惠、消費折扣等好康，讓電池回收更有趣、更有效率。

「無人智慧電池回收站」共設置3站，分別在迷客夏新竹民族店（民族路33-13號）、迷客夏新竹北門店（北門街53號）、小北百貨新竹香山大庄店（大庄路18號）。

廢電池回收種類共計7款，包括1號到6號乾電池、9V乾電池，鈕扣型電池則未列入此次回收活動。活動日期即日起至今年12月31日。廢乾電池回收集點方式可用手機下載「ECOCO 循環經濟」與「環保集點」兩款APP，每投入1顆廢乾電池即可獲得環保綠點250點數，投入1號、2號廢乾電池每顆兌換ECOCO回收點數10點，3至6號廢乾電池或方形9V廢乾電池每顆兌換ECOCO回收點數5點。

「環保集點」每100點綠點折抵1元，可於賣場、超商、大眾運輸等處抵用消費。「ECOCO 循環經濟」回收點數可兌換商家折價券或優惠序號，優惠商家包括全台小北百貨、迷客夏、FOODPANDA、台灣大車隊、生活市集等，例如迷客夏2點可折價1元、每杯最高折價10元，FOODPANDA 40點可現折120元、50點可折免外送費，生活市集電商平台全站消費滿488元可用20點折價120元。

新竹市府與智慧回收業者凡立橙股份有限公司（ECOCO）合作，即日起啟動「無人智慧電池回收站」，全市設置3站，24小時回收7款廢乾電池，可同時獲得ECOCO回收點數及環保綠點
新竹市府與智慧回收業者凡立橙股份有限公司（ECOCO）合作，即日起啟動「無人智慧電池回收站」，全市設置3站，24小時回收7款廢乾電池，可同時獲得ECOCO回收點數及環保綠點

新竹 北門

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