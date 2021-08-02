王志堯首開過敏診斷治療中心 接任中醫大兒童醫院院長

中國醫藥大學兒童醫院前院長傅雲慶，三月間受聘為台中榮總副院長，醫院上午宣布，遺缺由英國牛津大學生化免疫學博士王志堯接任，他曾在成大醫院任職33年，研發出舌下減敏療法，讓長年受過敏疾患之苦的孩子，不需要每月挨針，3年就能搞定過敏症狀。發表SCI論文超過160篇，被引用次數也超過4000次。

王志堯教授是亞太過敏氣喘及臨床免疫學會(APAACI)候任理事長，並擔任國際過敏組織(WAO)教育委員會委員、國際過敏期刊(WAO Journal)及亞太過敏期刊 (AP Allergy)主編，每年為全球亞太地區制定與國際接軌的治療方法，編著有兒童氣喘指引、兒童皮膚炎治療指引以及過敏性鼻炎治療指引三本亞太醫療專業用書。

在王志堯領軍下，兒童醫院的過敏免疫風濕科，將自8月起在中部首開「過敏診斷治療中心」，結合中國醫藥大學附設醫院中醫兒科對中草藥療法的研究與專業，於兒童過敏中西醫全人照護整合門診提供過敏病童同步國際的個別化「家庭治療計畫」，包含藥物治療、舌下減敏治療與家庭環境改善方案等，並進行一年的門診追蹤，根據王院長過去的個案統計，成效卓著。王志堯醫師目前在兒童醫院開立兩個診次，服務中部的過敏兒。