7、8年級的戀愛教科書！那些年我們一起追的十大純愛系網路作家

都是這些大師教我們談戀愛

「我就是幼稚，才有辦法追妳那麼久！」柯震東喊出這一句話，風靡了萬千少女，也掀起了全台馬尾妹的風潮，而這一切全都是從作家九把刀的愛情故事開始。

那些年，網路剛剛開始興盛，少男少女們擠在電腦前不是玩遊戲就是看小說，就連上課時都要偷偷藏在桌子底下，津津有味的看起一本本的網路小說，青澀戀情、分手苦辣，還未經洗禮的國高中生在這些「戀愛教課書」中看見了嚮往的愛情，更帶起一群作家的崛起。

臺灣網路小說的黃金年代，暢銷作家只要有新書絕對要搶著預購，同時期也有許多日韓網路作家襲捲台灣青少年。DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出當年十大必看的戀愛網路作家，那些填滿書櫃的純愛女王、純情王子，只要提起名字，絕對可以讓七八年級生瞬間掉到青春回憶的漩渦！

image source:FB/商周網路小說

第十名：可愛淘

誰的課桌抽屜底下沒有一本可愛淘！韓國網路作家涉及台灣小說市場，《那小子真帥》、《狼的誘惑》、《我的Do Re Mi男孩》、《致我的男友》等，每一本都讓人少女心爆棚，也在台灣颳起韓系花美男旋風。

少見的外國作家在台灣走紅，可愛淘帶入顏文字、犬系男友等風潮，高中少女投射女主角的心情，幻想著和帥氣男友談場可愛的純戀，跟著一起哭一起笑，填滿許多人的青春學生時代。

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image source: 蝦皮

第九名：洛心

高中就開始寫小說，洛心把「少女情懷總是詩」寫進故事裡，擄獲許多青少年的心。知名的《小雛菊》更是改編成電視劇、電影《鬥魚》，黑道純情男追愛乖巧女高中生，虐戀不知道逼出多少人的眼淚，在當時網路小說盛行時期，可以說是少女間的流行話題。

不過少女時期曾得憂鬱症的她，一度中斷寫作，時隔12年，一改過去談情說愛的情節，近年痊癒後重新再出發，一解書迷們的相思之苦。

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第八名：敷米漿

有出版界「純愛掌門人」之稱的敷米漿他曾說因為小時候跟著媽媽看瓊瑤，長大後看張愛玲、張小嫻，又讀到痞子蔡的小說，覺得「我也寫得出來」開始展開寫小說的生涯。

敷米漿的第一本《你轉身，我下樓》就爆紅，淺淡文字勾勒出當時的男女純情和對愛情的想像，對感情的描述不是大奔大放，而是讓讀者有更多感觸，現在的他改行開汽車美容店，學習當老闆、帶員工，也成為他現在的寫作養分。

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第七名：晨羽

「暖淚愛情天后」晨羽高中時期就開始寫小說，從無名小站起家到POPO網站，一路累積超高人氣，2011年更以《深海》榮獲兩岸文學PK大賽評審團特別獎，以此出道成書，至今仍是暢銷排行榜常客。

她文筆細膩，初期尤愛走虐心路線，無敵催淚到不行，《紙星星》虐戀每看必哭，《來自天堂的雨》寫出青春的苦澀、霸凌、暗戀的糾結，非常動人，絕對不能錯過！

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第六名：美嘉

由國民老婆新垣結衣和三浦春馬演出，轟動全亞洲的《戀空》，其實是日本純愛小說天后田原美嘉的真實故事，她把和因病過世男友的相處點滴，全都記錄在手機小說網站中，引起廣大迴響。

《戀空》出版後狂賣200萬冊，成為日本純愛小說深厚的基石，她也因此成為紅遍台日的作家，喜愛日系的粉粉們，還可以看《星星糖》，重溫愛情的甜甜滋味。



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image source: 博客來

第五名：痞子蔡

網路逐漸發展、BBS和論壇正當紅的年代，痞子蔡發表第一部連載小說《第一次的親密接觸》也順勢爆紅，痞子蔡和輕舞飛揚的浪漫邂逅，在他生活化的文字中流露淡淡的甜，佔據許多少男少女的青春時代。

網路連載小說出版成書後，更是人手一本，後續推出《7-ELEVEN之戀》、《槲寄生》、《國語推行員》等書同樣備受關注，說痞子蔡是七、八年級生的「純愛老師」根本不為過。

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第四名：東燁／穹風

穹風的愛情故事總是發生在校園或交友網站，這位第一本書就賣破15刷的暢銷作家，現實生活中是高中老師，他用文字教了一批批的青春學子，如何從漂泊情海中漂游上岸。

筆名文藝十足加上極少曝光，許多人以為他是女生，他請算命老師改了個較MAN的「東燁」，年少時衝動易怒，燒制服、做汽油彈，浪子心最後被文學撫平，大學志願卡堅定只填中文系。這段顛簸的歷程也能在他的書裡窺探一二，最受歡迎的青春光年三部曲、疼痛三部曲，大人看了也很有感。

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第三名：橘子

橘子學生時期受到痞子蔡小說風行的影響，開始嘗試寫作，在網路小說正當紅時期，橘子泛著淡淡憂傷的文字、細膩的情感處理，不走浮誇戀愛風格，說的是更多愛情裡的柔軟和寂寞。

身為多產作者之一，她最火紅時期一年竟能出到高達9本小說，如《你在誰身邊，都是我心底的缺》、《基因決定我愛你》、《只是好朋友？！》等，她還曾擔任《惡魔在身邊》的編劇，只能說，誰的青春沒有橘子啊！

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image source: 露天拍賣

第二名：藤井樹

提起最知名的網路愛情作家，十個人有九個會想到「藤井樹」，他本名吳子雲，自2000年開始出版網路小說，每次出書熱度堪比八點檔結局，引爆全台少男少女們關注。

《貓空愛情故事》、《B棟11樓》、《學伴蘇菲亞》本本粉絲都如數家珍，不少人看完努力讀書就為找學伴、室友開啟歡樂大學時光，堪稱是戀愛最佳啟蒙人。2016年他將最暢銷的作品之一《六弄咖啡館》拍攝成電影，再度掀起藤井樹懷舊熱，近年來他轉關注社會議題，《暗社工》與《迫害效應》書迷可以挑戰一下！



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第一名：九把刀

青春熱血代表作家九把刀，雖是以奇幻獵奇故事為主體，但在海量的作品中，一本本青春愛情小說堪稱是畫龍點睛，幾乎每本都讓書迷揪心不已。

最具代表性的當然就是《那些年，我們一起追的女孩》，集結青春的酸甜苦辣，曖昧甜蜜卻未得的愛情，讓少男熟男都忍不住想起求學過程中的那個初戀「沈佳宜」，更掀起全台女孩的馬尾風。還有拍成電視劇的《愛情，兩好三壞》，簡單純粹的《等一個人咖啡》和承襲一貫熱血的《打噴嚏》，小說跟電影都是必看！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月29日至2021年07月28日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『那些年我們一起追的愛情小說網路作家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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