聽新聞
test
0:00 / 0:00

賀奪牌！家樂福金門店送「真爽」泡麵 羽球用品8.5折

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
維力「真爽」系列風味麵5入組，特價59元，金門店更享獨家優惠，活動期間當日只要消費731元以上（紀念7月31日奪金），真爽蔥辣牛肉風味麵泡麵直接送1袋。圖／家樂福提供
維力「真爽」系列風味麵5入組，特價59元，金門店更享獨家優惠，活動期間當日只要消費731元以上（紀念7月31日奪金），真爽蔥辣牛肉風味麵泡麵直接送1袋。圖／家樂福提供

昨日羽球男雙奪金、今日羽球、鞍馬再添雙銀，單日收獲2銀1銅，東京奧運台灣選手奪牌捷報可說是一波接一波、獎牌大豐收。家樂福與全民一同慶賀，即日起至8月4日推出多項優惠活動，幫助民眾準備好充足觀戰物資，繼續為其他選手集氣加油！

觀賽必備炸物舒緩緊張心情，氣炸人生冷凍氣炸雞塊600克，特價79元；賽事緊張心跳速度也隨之加快彷彿也在運動，舒跑運動飲料590ml×4入組，特價67元，還有紅利點數10倍送。看選手奪牌太開心了，維力「真爽」系列風味麵5入組，特價59元，金門店更享獨家優惠，活動期間當日只要消費731元以上（紀念7月31日奪金），真爽蔥辣牛肉風味麵泡麵直接送1袋（商品因船期到貨後通知憑登記發票領取），活動期間每日限量前100位。

另外，會員獨享單筆購買冰箱、冷凍櫃、洗衣機（日立、國際牌除外）、39型（含）以上液晶顯示器或電視（Sony除外）滿5,000元送500元家電現金折價劵；單筆購買鍋具/濾水商品（開飲機濾芯除外）滿2,000元送200元現金折價劵；還有羽球用品全面8.5折，準備充足一起為台灣之光加油。

氣炸人生冷凍氣炸雞塊600克，特價79元。圖／家樂福提供
氣炸人生冷凍氣炸雞塊600克，特價79元。圖／家樂福提供
舒跑運動飲料590ml×4入組，特價67元，還有紅利點數10倍送。圖／家樂福提供
舒跑運動飲料590ml×4入組，特價67元，還有紅利點數10倍送。圖／家樂福提供

東京奧運 冰箱

延伸閱讀

羽球／金牌擦身過 戴資穎：盡力沒遺憾

羽球／戴資穎單奪銀牌 合庫獎勵辦法出爐

羽球／歲月與汗水堆砌而成球后 戴資穎是台灣的驕傲

羽球男雙摘金 銘傳大學開放轉金門校區2年免學費

相關新聞

台南市宣布 8月1日停止上班上課

台南市政府今晚9點發布，依據中央氣象局發布之雨量預測，台南市明日（8月1日）雨量已達停止上班上課標準，台南市政府宣布明日...

保生醫療獎／陳耀昌陳榮基獲個人獎 高醫原鄉團隊團體獎

台北保安宮今天舉行第四屆保生醫療奉獻獎頒獎典禮，今年個人獎由醫師陳耀昌、陳榮基獲獎；團體獎則是由高雄醫學大學附設中和紀念...

式微的里長服務 意外在母親節逼出全里眼淚

「張君雅小妹妹，妳的泡麵已經煮好了，阿嬤限妳一分鐘趕緊回去呷！」這則逗趣經典廣告，凸顯村里長廣播充滿人情味一面，隨時代改變，愈來愈多村里改以LINE群組溝通，傳遞更快更廣，卻少了廣播聲音溫度。

健康主題館／吃素夠健康？至少要做這5件事

以植物性食物為主的素食雖有多種好處，但也正因為完全沒攝取動物性食品，以致動物專有或含量較高的營養素很容易缺乏，特別是嚴格的純素者，很容易就落入營養不良的地雷區。

健康名人堂／支持醫療運轉 向疫情期間的捐血人致敬

2020年初爆發新冠肺炎疫情，台灣防疫有成世界有目共睹，血液捐供也在遵循指揮中心的防疫政策之下，尚屬平衡；今年5月中，疫...

破解健康迷思／聽力是否退化 5症狀辨別

Q：如何察覺家中老人聽力退化？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。