賀奪牌！家樂福金門店送「真爽」泡麵 羽球用品8.5折

昨日羽球男雙奪金、今日羽球、鞍馬再添雙銀，單日收獲2銀1銅，東京奧運台灣選手奪牌捷報可說是一波接一波、獎牌大豐收。家樂福與全民一同慶賀，即日起至8月4日推出多項優惠活動，幫助民眾準備好充足觀戰物資，繼續為其他選手集氣加油！

觀賽必備炸物舒緩緊張心情，氣炸人生冷凍氣炸雞塊600克，特價79元；賽事緊張心跳速度也隨之加快彷彿也在運動，舒跑運動飲料590ml×4入組，特價67元，還有紅利點數10倍送。看選手奪牌太開心了，維力「真爽」系列風味麵5入組，特價59元，金門店更享獨家優惠，活動期間當日只要消費731元以上（紀念7月31日奪金），真爽蔥辣牛肉風味麵泡麵直接送1袋（商品因船期到貨後通知憑登記發票領取），活動期間每日限量前100位。