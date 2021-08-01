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賀奪牌！家樂福金門店送「真爽」泡麵 羽球用品8.5折
昨日羽球男雙奪金、今日羽球、鞍馬再添雙銀，單日收獲2銀1銅，東京奧運台灣選手奪牌捷報可說是一波接一波、獎牌大豐收。家樂福與全民一同慶賀，即日起至8月4日推出多項優惠活動，幫助民眾準備好充足觀戰物資，繼續為其他選手集氣加油！
觀賽必備炸物舒緩緊張心情，氣炸人生冷凍氣炸雞塊600克，特價79元；賽事緊張心跳速度也隨之加快彷彿也在運動，舒跑運動飲料590ml×4入組，特價67元，還有紅利點數10倍送。看選手奪牌太開心了，維力「真爽」系列風味麵5入組，特價59元，金門店更享獨家優惠，活動期間當日只要消費731元以上（紀念7月31日奪金），真爽蔥辣牛肉風味麵泡麵直接送1袋（商品因船期到貨後通知憑登記發票領取），活動期間每日限量前100位。
另外，會員獨享單筆購買冰箱、冷凍櫃、洗衣機（日立、國際牌除外）、39型（含）以上液晶顯示器或電視（Sony除外）滿5,000元送500元家電現金折價劵；單筆購買鍋具/濾水商品（開飲機濾芯除外）滿2,000元送200元現金折價劵；還有羽球用品全面8.5折，準備充足一起為台灣之光加油。
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