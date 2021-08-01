一張圖看天氣！「水管」送雨直灌台灣 熱帶系統恐發展

中央氣象局在臉書表示，昨天到今天大低壓帶南側的強西南風，猶如水管般挾帶南海水氣往台灣輸送，這股西南氣流影響下，迎風面南部、中部雨勢驚人；今天下午起，西南氣流逐漸向南移至巴士海峽，降雨稍緩，但未來一周台灣仍受大低壓帶影響，天氣不穩定，西南風仍偏強，還要留意熱帶系統發展。

明天至周日低壓帶影響、西南風偏強，南部持續降雨，陣雨或雷雨，偶有瞬間大雨勢；中部斷續下雨，短暫陣雨或雷雨，偶有瞬間大雨勢；北部，不穩偶雨，局部短暫陣雨或雷雨，午後易有大雷雨；東半部，不穩偶雨，局部短暫陣雨或雷雨，山區午後易有大雷雨。

未來一周中南部降雨頻仍，氣象局提醒，易有局部大雨或豪雨，環境不穩，有利對流發展，北部地區、各地山區，午後易有短時大雨或豪雨，短時間、集中、可觀的累積雨量，將持續對城市排水、防洪設備造成威脅。