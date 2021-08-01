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李洋聖筊動作超軟Q 醫師也直呼難度高、別亂學

中央社 / 台北1日電
我國羽球男雙組合李洋（後）、王齊麟獲勝時的慶祝姿勢神似一正一反的「聖筊」，成為熱門話題。 法新社
我國羽球男雙組合李洋（後）、王齊麟獲勝時的慶祝姿勢神似一正一反的「聖筊」，成為熱門話題。 法新社

台灣羽球男雙「麟洋配」奪金，贏球「聖筊」動作引發熱議，尤其李洋以跪姿背部貼地的動作，令網友直呼超軟Q。醫師提醒，這動作難度相當高，呼籲平時沒運動的民眾千萬別硬做。

台灣羽球男雙搭檔李洋、王齊麟從小組賽一路過關斬將，摘下金牌，每場賽事獲得勝利時，兩人總會一正、一反跪在地上歡呼慶祝，有如「一正一反」的聖筊，讓粉絲們笑稱贏球秘密原來在於神明保佑。

很多人不知道的是，李洋在贏球當下，瞬間跪地、後背貼地的動作其實難度相當高，不是人人都做得到。

嘉義長庚醫院復健科主治醫師、台灣運動醫學學會監事許宏志接受中央社記者訪問時表示，李洋在贏球當下，以跪坐的姿勢、背部快速往後彎，做出類似下腰的動作，難度頗高，除了要有一定的柔軟度，也代表李洋的大腿、背部肌肉和核心肌群真的相當夠力。

許宏志說，做這個動作時，大腿是主要支撐的穩定力量，羽球選手因比賽過程中隨時要加速、減速、轉彎，腿部一定特別有力，而背部往後彎的動作，身體同時要放鬆也要支撐，並靠著核心肌群維持住，缺一不可。

近來許多民眾頻頻模仿聖筊動作，但許宏志提醒，民眾平時如果沒有運動習慣，萬一肌肉力量不足，在缺乏肌肉保護的狀況下，當心變成骨頭、關節在出力支撐，很可能閃到腰、傷到脊椎，呼籲平時沒在運動的民眾千萬不要輕易嘗試。

醫師 復健 李洋

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