快訊

高球／7選手加賽奪銅 潘政琮4洞苦戰出線創歷史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「土星衝」要來了！南瀛天文館2日晚線上直播

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
「土星衝」要來了！南瀛天文館明晚線上直播。圖／南瀛天文館提供
「土星衝」要來了！南瀛天文館明晚線上直播。圖／南瀛天文館提供

土星明天將到達「衝」的位置；太陽、地球、土星三個天體排成一直線，是土星最佳觀測位置，南瀛天文館明晚將進行線上直播，邀請天文迷們在家防疫兼追星。

南瀛天文館說明，當太陽、地球、土星，三者排成一直線時，就會形成特殊的天文景象「土星衝」，而今年時間落在8月2日，此時土星看起來最大顆、最亮，是最佳觀賞時機，若利用天文望遠鏡觀測可清楚地看到美麗的行星環，還有機會可以看到土星的衛星，而在「土星衝」的前後數周也很容易觀察。

南瀛天文館表示，在傍晚太陽西落後，土星從東方地平線升起，直到凌晨日出時才落下，土星在8月大約會位於摩羯座附近，因摩羯座較無明顯亮星，使得土星成為該天區最亮天體，易於辨識且整夜皆適合觀測。

為讓民眾能夠一睹土星風采，南瀛天文館明晚7點半至9點，將於館方youtube頻道進行直播活動。另外，8月20日還有「木星衝」可以觀賞，也敬請天文迷期待。

「土星衝」要來了！南瀛天文館明晚線上直播，圖為土星衝示意圖。圖／南瀛天文館提供
「土星衝」要來了！南瀛天文館明晚線上直播，圖為土星衝示意圖。圖／南瀛天文館提供

天文館 直播 木星 南瀛天文館 土星 太陽

延伸閱讀

揪王少偉喝咖啡看奧運 藍心湄家陽台外就是101

漸冷的地球，滅絕，確有其事！地球絕大部分時光，都是無人類世界

跑者醫生教你護心臟 心臟科權威林圀宏8/2線上直播分享

疫情造就直播商機 新創團隊營業額逆勢成長50%

相關新聞

台南市宣布 8月1日停止上班上課

台南市政府今晚9點發布，依據中央氣象局發布之雨量預測，台南市明日（8月1日）雨量已達停止上班上課標準，台南市政府宣布明日...

「土星衝」要來了！南瀛天文館2日晚線上直播

土星明天將到達「衝」的位置；太陽、地球、土星三個天體排成一直線，是土星最佳觀測位置，南瀛天文館明晚將進行線上直播，邀請天...

鐵道博物館、人權館首長返學界 鄭銘彰升任鐵道館主任

文化部今日宣布，原任國家人權博物館館長陳俊宏、國家鐵道博物館籌備處主任洪致文歸建學界，國家人權博物館館長一職將由副館長張...

關聖帝君明誕辰祝壽 這幾種人拜了恐招致反效果

明天逢農曆6月24日是關聖帝君誕辰，近日不少信眾提前前往祝壽祈求平安或求財，但民俗專家廖大乙提醒，不是每種人都適合拜關公...

國際太空站捕捉台北夜景 燈火璀燦驚豔法國網友

法國近17萬人追蹤的知名太空粉專日前分享一張由國際太空站拍攝的台北夜景，萬家燈火璀燦動人。粉專也以「台灣首都，現代化都會...

沒有超能力只有汗水與淚水 十大寫實派運動動漫超燃超熱血

東京奧運2020開打，看到這麼多選手精彩表現是不是讓你蠢蠢欲動，也讓許多網友開始討論有哪些超熱血的「運動神作」讓人燃起想運動的慾望！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。