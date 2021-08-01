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「土星衝」要來了！南瀛天文館2日晚線上直播
土星明天將到達「衝」的位置；太陽、地球、土星三個天體排成一直線，是土星最佳觀測位置，南瀛天文館明晚將進行線上直播，邀請天文迷們在家防疫兼追星。
南瀛天文館說明，當太陽、地球、土星，三者排成一直線時，就會形成特殊的天文景象「土星衝」，而今年時間落在8月2日，此時土星看起來最大顆、最亮，是最佳觀賞時機，若利用天文望遠鏡觀測可清楚地看到美麗的行星環，還有機會可以看到土星的衛星，而在「土星衝」的前後數周也很容易觀察。
南瀛天文館表示，在傍晚太陽西落後，土星從東方地平線升起，直到凌晨日出時才落下，土星在8月大約會位於摩羯座附近，因摩羯座較無明顯亮星，使得土星成為該天區最亮天體，易於辨識且整夜皆適合觀測。
為讓民眾能夠一睹土星風采，南瀛天文館明晚7點半至9點，將於館方youtube頻道進行直播活動。另外，8月20日還有「木星衝」可以觀賞，也敬請天文迷期待。
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