「土星衝」要來了！南瀛天文館2日晚線上直播

土星明天將到達「衝」的位置；太陽、地球、土星三個天體排成一直線，是土星最佳觀測位置，南瀛天文館明晚將進行線上直播，邀請天文迷們在家防疫兼追星。

南瀛天文館說明，當太陽、地球、土星，三者排成一直線時，就會形成特殊的天文景象「土星衝」，而今年時間落在8月2日，此時土星看起來最大顆、最亮，是最佳觀賞時機，若利用天文望遠鏡觀測可清楚地看到美麗的行星環，還有機會可以看到土星的衛星，而在「土星衝」的前後數周也很容易觀察。

南瀛天文館表示，在傍晚太陽西落後，土星從東方地平線升起，直到凌晨日出時才落下，土星在8月大約會位於摩羯座附近，因摩羯座較無明顯亮星，使得土星成為該天區最亮天體，易於辨識且整夜皆適合觀測。