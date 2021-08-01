快訊

高球／7人加賽爭銅！東奧表現倒吃甘蔗有望奪牌 潘政琮自比麟洋配

金牌概念股？ 這幾檔股票逗趣諧音「戴資穎冠軍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

關聖帝君明誕辰祝壽 這幾種人拜了恐招致反效果

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
明天農曆6月24日是關聖帝君誕辰，近期已有不少信眾提前前往祭拜祝壽。記者賴香珊／攝影
明天農曆6月24日是關聖帝君誕辰，近期已有不少信眾提前前往祭拜祝壽。記者賴香珊／攝影

明天逢農曆6月24日是關聖帝君誕辰，近日不少信眾提前前往祝壽祈求平安或求財，但民俗專家廖大乙提醒，不是每種人都適合拜關公，「見不得光的人或行業」拜了還恐招致反效果，除非是要去懺悔改過，否則拜了也不會獲關公庇佑。

草屯鎮惠德宮主祀關聖帝君，是當地信仰中心，也是縣內知名的關帝廟，因武聖關公聖誕將屆，近期已有不少民眾前往獻上壽桃、壽麵或蛋糕等，甚至送上鮮花、賀壽塔等為關公祝壽，並祈求平安，廟方今也準備酬神布袋戲為其暖壽。

廖大乙指出，武聖關公是正神，因其文武兼備、誠信忠義，自古以來為人稱頌，成受人歡迎的神明，不少檢警或調查官會在辦公室、家中供奉武聖神像，碰上大案或特殊案件也會準備供品拜求破案，而其誠信則受生意人青睞，也才延伸掌財。

只不過，廣受大眾喜愛的關公，卻非每個人或每種行業都適合祭祀，廖表示，武聖關公是正神，而且祂正氣參天，最討厭邪門歪道、違法亂紀，因此偷拐搶騙等「見不得光的人或行業」不僅不適合拜，拜了還可能會招致反效果。

而像詐騙集團地下錢莊、色情行業或黑道等都算是見不得光的行業，悖離道德倫理當小三、小王的也不會被庇佑，這些人就不適合拜關公；但有一種情況例外，就是他們願意痛改前非，是去向關公真心懺悔，下定決心立誓改過就另當別論。

廖提到，過去有詐團、毒販之類拜關公或用關公名義行不法之事，被偵破逮捕也不少，真的壞事別做，更別想占正道便宜；而近期為關帝祝壽，除了可行三跪九叩大禮，也建議向其稟告弘揚其精神，並身體力行，相信能有不同感應和收穫。

明天農曆6月24日是關聖帝君誕辰，近期已有不少信眾提前前往祭拜祝壽。記者賴香珊／攝影
明天農曆6月24日是關聖帝君誕辰，近期已有不少信眾提前前往祭拜祝壽。記者賴香珊／攝影
明天農曆6月24日是關聖帝君誕辰，近期已有不少信眾提前前往祭拜祝壽。記者賴香珊／攝影
明天農曆6月24日是關聖帝君誕辰，近期已有不少信眾提前前往祭拜祝壽。記者賴香珊／攝影

關公 詐騙集團 地下錢莊

延伸閱讀

三峽白雞停車場滿滿車輛 人人搶拜關聖帝君

黃鐙輝失手燒掉百萬場景險被嗆死 他自爆拍得很「挫」

武財神生日駕到！「4星座」財運亮眼

員工失手卻成絕世美味？醬油廠推「17倍勁辣烤肉醬」大爆紅

相關新聞

關聖帝君明誕辰祝壽 這幾種人拜了恐招致反效果

明天逢農曆6月24日是關聖帝君誕辰，近日不少信眾提前前往祝壽祈求平安或求財，但民俗專家廖大乙提醒，不是每種人都適合拜關公...

國際太空站捕捉台北夜景 燈火璀燦驚豔法國網友

法國近17萬人追蹤的知名太空粉專日前分享一張由國際太空站拍攝的台北夜景，萬家燈火璀燦動人。粉專也以「台灣首都，現代化都會...

台南市宣布 8月1日停止上班上課

台南市政府今晚9點發布，依據中央氣象局發布之雨量預測，台南市明日（8月1日）雨量已達停止上班上課標準，台南市政府宣布明日...

沒有超能力只有汗水與淚水 十大寫實派運動動漫超燃超熱血

東京奧運2020開打，看到這麼多選手精彩表現是不是讓你蠢蠢欲動，也讓許多網友開始討論有哪些超熱血的「運動神作」讓人燃起想運動的慾望！

復健科就診「墜崖式」下滑 患者剩1成基層診所快撐不住

疫情之下，基層醫師哀鴻遍野，無論是小兒科或耳鼻喉科醫師收入皆受衝擊，更面臨減薪、裁員的困境。不為人知的是，復健科就診數面...

【影音】遺體聆聽者／抽絲剝繭的法醫之手 神祕的死者代言人

在台灣，只要生命走到盡頭，不論意外、他殺或自然死亡都需要相驗確定死因，除了自然死亡的行政相驗，非自然死亡的司法相驗難度更大挑戰更多，法醫就成為了協助檢警單位抽絲剝繭的死者代言人。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。