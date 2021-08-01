關聖帝君明誕辰祝壽 這幾種人拜了恐招致反效果

明天逢農曆6月24日是關聖帝君誕辰，近日不少信眾提前前往祝壽祈求平安或求財，但民俗專家廖大乙提醒，不是每種人都適合拜關公，「見不得光的人或行業」拜了還恐招致反效果，除非是要去懺悔改過，否則拜了也不會獲關公庇佑。

草屯鎮惠德宮主祀關聖帝君，是當地信仰中心，也是縣內知名的關帝廟，因武聖關公聖誕將屆，近期已有不少民眾前往獻上壽桃、壽麵或蛋糕等，甚至送上鮮花、賀壽塔等為關公祝壽，並祈求平安，廟方今也準備酬神布袋戲為其暖壽。

廖大乙指出，武聖關公是正神，因其文武兼備、誠信忠義，自古以來為人稱頌，成受人歡迎的神明，不少檢警或調查官會在辦公室、家中供奉武聖神像，碰上大案或特殊案件也會準備供品拜求破案，而其誠信則受生意人青睞，也才延伸掌財。

只不過，廣受大眾喜愛的關公，卻非每個人或每種行業都適合祭祀，廖表示，武聖關公是正神，而且祂正氣參天，最討厭邪門歪道、違法亂紀，因此偷拐搶騙等「見不得光的人或行業」不僅不適合拜，拜了還可能會招致反效果。

而像詐騙集團、地下錢莊、色情行業或黑道等都算是見不得光的行業，悖離道德倫理當小三、小王的也不會被庇佑，這些人就不適合拜關公；但有一種情況例外，就是他們願意痛改前非，是去向關公真心懺悔，下定決心立誓改過就另當別論。