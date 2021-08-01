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國際太空站捕捉台北夜景 燈火璀燦驚豔法國網友

中央社 / 台北1日電
「國際太空站83」7月30日在臉書粉專上張貼了一張從距地球表面400公里高空的國際太空站拍攝的台北。（翻攝自ISS83臉書粉絲團）
「國際太空站83」7月30日在臉書粉專上張貼了一張從距地球表面400公里高空的國際太空站拍攝的台北。（翻攝自ISS83臉書粉絲團）

法國近17萬人追蹤的知名太空粉專日前分享一張由國際太空站拍攝的台北夜景，萬家燈火璀燦動人。粉專也以「台灣首都，現代化都會」簡介台北，獲上千網友大讚與分享。

國際太空站83（ISS83）7月30日在臉書（Facebook）粉專上張貼了一張從距地球表面400公里高空的國際太空站拍攝的台北。夜晚的台北燈火通明，美麗耀眼，棋盤狀的街道與綿延的公路，都在高解析度的太空相機中顯得格外清晰。

粉專文章簡單介紹台北：「台灣。Alpha太空任務。台北，台灣首都，一個現代化都會，結合日本殖民時期的小巷弄、商業大馬路和現代化建築。」

文章寫道，照片由國際太空站太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）7月26日夜晚經過台北上空時所拍攝。

這張照片2天時間已獲得超過5000按讚數與1200多次分享。除了許多台灣網友在下方留言感謝之外，也引起不少外國網友讚嘆。

法籍網友Patrick Haon-Dupré下方留言說：「我愛台灣，一個美好的國家，有不凡的歷史、真正的文化和最棒的美食。」

網友Nathalie Cantau寫道：「好大的城市，密度一定很驚人，照片太棒了。」另一名網友CatherineMartone則說：「我沒想到台北會是這樣，特別在夜晚。太美了！謝謝這個閃亮的分享。」

營運這個近17萬人追蹤粉專的其實並非國際太空站（ISS）或太空人佩斯凱，而是法國太空迷搜弗納（Franz Soffner），粉專名稱中的83，其實來自他所在瓦爾省（Var）的區號。粉專自我介紹幽默寫：「粉專經營者只是一位太空迷，你和國際太空站不可能有任何聯繫。」

國際太空站配有攝影機，從太空中拍攝地球且即時回傳高畫素影片，搜弗納只要下載應用程式「ISS 探測器」（ISS detector），就能進入攝影機的公開畫面中。

搜弗納會直接從美國國家航空暨太空總署（NASA）資料庫中選取畫面截圖，但這些照片很原始，並不會標註地點。搜弗納會花大量時間定位照片，他向法國藍色電台（France Bleu）表示：「這是地理遊戲，令人非常興奮。」

對這位49歲的太空迷而言，分享地球的照片還不夠，「我討論的也是ISS進行的科學歷程，不要忘了，ISS可是全世界最大的研究室。我用簡單的文字解釋太空人的工作」。

6月間，太空人佩斯凱和搭檔美籍太空人金布羅（Shane Kimbrough）太空漫步6小時，在國際太空站艙外安裝太陽能板，ISS83便分享了安裝6張太陽能板的過程。此外，搜弗納也分享許多行星、太空船及太空人工作的短片與照片，深受太空迷網友喜愛。

太空人

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