復健科就診「墜崖式」下滑 患者剩1成基層診所快撐不住

疫情之下，基層醫師哀鴻遍野，無論是小兒科或耳鼻喉科醫師收入皆受衝擊，更面臨減薪、裁員的困境。不為人知的是，復健科就診數面臨「墜崖式」下滑，台灣復健醫學會理事長李紹誠說，基層診所病人掉到剩1成，復健科無論是成本、場地與人員都是最高的科別，「快撐不下去了。」

全台三級警戒維持兩個多月，醫院紛紛降載以供新冠確診者醫療量能，健檢、美容、預定手術，及復健等科別首當其衝。李紹誠指出，復健科全面配合中央門診暫停，病床、病房清出給新冠患者，許多醫師、治療師更是支援前線快篩。

基層部分「苦不堪言」，李紹誠表示，就診病人比起同期僅剩下1成，入不敷出，且復健科比兒科而言需要更多的場地，根本無法負擔房租、醫師、治療師薪水等費用，且政府紓困金一直沒有下文，現已聽聞基層院所規劃裁員，甚至縮短工時。

病患治療也因疫情被迫中斷，李紹誠說，像是中風、裝設人工關節，及小兒認知語言治療等患者未按時回診，期間接到許多家屬的求助電話，詢問在居家訓練能夠如何應對，就患者角度來看，回診時間拉越長，前段時間的治療大打折扣，甚至有退步現象。

針對基層診所紓困方面，立法院於6月15日通過主決議，其中，「根據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第9條，健保申報費用未滿108年80%者應予以補到80%，此方案110年度應繼續辦理，並自1月1日起算，採按月計算方式執行，直至解除防疫管制止。」

台灣復健醫學會、李紹誠日前也函文衛福部，盼衛福部儘速研議，給予本年度健保醫療費用未達108年同期80%之基層診所，補貼其收入至108年同期80%，以安診所惶惶之心。