榮民姓氏很特別！叫「老公」 全家也曾被喊「瘋子」

老眷村裡有許多特別的姓氏，像是「公」、「危」、「皮」、「凍」、「鹿」、「慕」、「滕」、「酆」等。桃園市龜山眷村故事館近期推出「桃園眷村姓氏展」，展出眷村裡少見的姓氏故事、族譜，同時故事館1樓設有常設展，展出許多眷村軍事用品、生活用品，並在2樓展出戶外燈光作品、眷村老照片等，展期至10月31日，希望讓市民認識眷村文化。

龜山眷村故事館原為陸光三村的活動中心及自治會辦公室，2004年指定登錄為歷史建築，保存眷村文化資產場域及精神。市府文化局表示，館內典藏的「陸光三村的眷戶名牌」不僅記載了龜山陸光三村當年的搬遷歷史，也紀錄許多特別的眷村姓氏，成為本次展覽的起源。

姓氏和「瘋」同音的酆先生說，當年軍中任職的太太，常被長官調侃「酆丫頭、酆婆子」，或是鄰居有時也會開玩笑稱呼「那一家酆子」。公先生表示，因為自己的姓氏，許多友人都稱呼他為老公，有次在榮民醫院遇上了男性友人，對方大老遠就大喊「老公！老公！」引起旁人側目，讓公先生哭笑不得。

文化局表示，此次展覽採訪陸光二村、陸光三村、明駝一村、建國四村、自立眷村等擁有罕見姓氏的眷村二代，受訪者分享自己的姓氏起源、返鄉探親經驗及因為姓氏所發生的生活趣事。