百貨拚降級 京站最高3000送600、大葉高島屋點數飆20倍

隨著疫情降級，百貨紛紛拋出降級優惠，京站時尚廣場8月3日至8月15日推出Q卡友當天累計消費滿3,000元就送300元商品贈券。另外，凡持PCR檢測陰性證明或接種疫苗紀錄卡(憑接種一劑紀錄即可)，即可再加贈100元 (每人每卡限兌換一次) ，若再搭配使用台灣PAY，滿2,000元可再送200元，等於滿3,000元最高可送600元，回饋高達20%。天母的大葉高島屋則是推出父親節前卡友點數限時20倍回饋。

另外，京站營業時間自8月1日回復原營業時間，周日至周四11:00至21:30、周五周六11:00至22:00。餐飲公食區部分，不同桌保持1.5米距離，攤台區（吧台席）禁食，所有桌椅裝置隔板並採梅花座。台北店公食區原900席座位減至300席，小碧潭店公食區原480席減至125席，皆僅留三分之一座位，待雙北政府公布開放內用，即可即刻應變開放。

針對父親節、七夕送禮需求，除了相關優惠7折起外，持京站消費發票可在卡務中心享免費包裝禮品服務一次。

天母大葉髙島屋即日起至8月8日推出全卡友點數回饋活動，原本全卡友單筆消費為滿百送1點，滿3,000元則是30點，活動期間加碼回饋，單日在館內累積消費滿3,000元就送600點(價值300元)點數、滿6,000元送1,200點(價值600元)點數，等於每滿3,000元可獲得20倍點數回饋。