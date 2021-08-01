快訊

用安博看盜播奧運被抓包 黑人陳建州道歉了

潛艦國造正式邁入下階段 助台造艦直布羅陀GL公司約滿離台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百貨拚降級 京站最高3000送600、大葉高島屋點數飆20倍

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
隨著疫情降級，百貨紛紛拋出降級優惠。圖／本報資料照
隨著疫情降級，百貨紛紛拋出降級優惠。圖／本報資料照

隨著疫情降級，百貨紛紛拋出降級優惠，京站時尚廣場8月3日至8月15日推出Q卡友當天累計消費滿3,000元就送300元商品贈券。另外，凡持PCR檢測陰性證明或接種疫苗紀錄卡(憑接種一劑紀錄即可)，即可再加贈100元 (每人每卡限兌換一次) ，若再搭配使用台灣PAY，滿2,000元可再送200元，等於滿3,000元最高可送600元，回饋高達20%。天母的大葉高島屋則是推出父親節前卡友點數限時20倍回饋。

另外，京站營業時間自8月1日回復原營業時間，周日至周四11:00至21:30、周五周六11:00至22:00。餐飲公食區部分，不同桌保持1.5米距離，攤台區（吧台席）禁食，所有桌椅裝置隔板並採梅花座。台北店公食區原900席座位減至300席，小碧潭店公食區原480席減至125席，皆僅留三分之一座位，待雙北政府公布開放內用，即可即刻應變開放。

針對父親節、七夕送禮需求，除了相關優惠7折起外，持京站消費發票可在卡務中心享免費包裝禮品服務一次。

天母大葉髙島屋即日起至8月8日推出全卡友點數回饋活動，原本全卡友單筆消費為滿百送1點，滿3,000元則是30點，活動期間加碼回饋，單日在館內累積消費滿3,000元就送600點(價值300元)點數、滿6,000元送1,200點(價值600元)點數，等於每滿3,000元可獲得20倍點數回饋。

大葉高島屋營業時間恢復為平日11:00至21:30、周五周六延長至22:00，超市上午9:00開始營業；餐飲部分配合台北市政府政策不開放內用，捷運接駁車與大葉魚樂園餵魚秀，也暫不提供服務。

京站8月3日至8月15日推出Q卡友當天累計消費滿3,000元就送300元商品贈券。圖／本報資料照
京站8月3日至8月15日推出Q卡友當天累計消費滿3,000元就送300元商品贈券。圖／本報資料照

京站 父親節 大葉高島屋

延伸閱讀

防疫警戒降級第一個假日 遇雨信義商圈人潮沒回來

美中Delta變異株警訊 醫師：降級防疫仍不能鬆懈

警封降級後首個週末 民眾前往大坑風景區踏青

悶壞了！降級後首周末花蓮七星潭人潮不斷

相關新聞

百貨萌商機！「三麗鷗家族、飛天小女警」暑期快閃店開張，6米高Hello Kitty等你拍

迎接暑假親子客，環球購物中心即日起至8月29日推出「YOSISTAMP呦嘻百分百 X 三麗鷗家族」主題聯名活動，貼圖「Y...

World Gym有氧老師確診　內湖店關閉，全台有氧課暫停

World Gym健身房又有確診足跡，官方表示，內湖店有位兼職有氧老師，因為身體不適就診，7月23日PCR檢測陽性確診，...

「有確診者足跡」配合政策　內湖IKEA宣布延長停業三天

內湖IKEA被確認有新冠肺炎的確診者足跡，原本先宣布7月14日晚間閉店後進行徹底清消，7月15日配合停業一天，不過最新消...

百貨首家！比漾廣場實施「防疫定休日」周一周二不營業

響應政府防疫，以及減少員工上班移動風險，越來越多百貨商場視疫情發展自主停業。配合新北市推動三級防疫強化措施，永和的比漾廣...

百貨第一例！環球購物中心「縮短營業時間」

國內疫情一天比一天嚴峻，連日來本土確診病例頻頻爆發，多縣市進入第三級或準三級警戒，呼籲民眾多待在家避免外出，對此，Glo...

小瓢蟲出動！ 台中「大里藝術廣場」期間限定特展　上百隻瓢蟲萌翻你的心

位於台中的「大里藝術廣場」被瓢蟲佔據了？期間限定的地景藝術「小瓢蟲大出動」超吸睛！是親子同樂的好去處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。