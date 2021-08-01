快訊

桌球男團／莊智淵、陳建安、林昀儒直落三 擒克國晉8強

拳擊／黃筱雯晉級四強破紀錄 確定台灣史上首枚拳擊獎牌入袋

西南氣流挾大雨 南屯忠勇路水淹小腿肚 里長：別開過來

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
今天西南氣流帶來大雨，台中市南屯區忠勇路、同安厝社區一帶傳出積水，其中忠勇路水深淹到小腿肚，里長提醒民眾注意。圖／台中市南屯區春社里長李志洋提供
今天西南氣流帶來大雨，台中市南屯區忠勇路、同安厝社區一帶傳出積水，其中忠勇路水深淹到小腿肚，里長提醒民眾注意。圖／台中市南屯區春社里長李志洋提供

台中市區受到西南氣流影響，各行政區都降下大雨，其中以南屯區最為嚴重，除了環中路與公益路、五權西路一帶，在清晨6時許時，傳出道路積水，由警員拉封鎖線警戒之外，南屯區春社里忠勇路與同安厝社區，也傳出嚴重積水，里長李志洋在臉書發表訊息，提醒市民注意，他說，從清晨至上午10時為止，水都還沒退，水深約到「小腿肚」位置，提醒用路人要提早改道。

台中市南屯區春社里長李志洋說，受到西南氣流影響，南屯區清晨的雨勢很大，他約7時許出門在里內巡視時，發現忠勇路與同安厝社區一帶，有嚴重淹水狀況，其中忠勇路水淹至「小腿肚」，水深約50公分左右，雖然目前雨勢已經變小，但因為該處屬於低窪地區，積水仍未退，提醒用路人要提早改道。

李志洋說，春社里內的忠勇路，兩側都是農田，平常比較少人、車通行，不過該條道路，可以直通烏日區的台中高鐵站附近，不少民眾會視為捷徑，但今天因為大雨影響，道路有嚴重積水，清晨有一名里民硬要騎機車通過，結果拋錨在水中，只能徒步將車牽出來，幸好沒有釀成其他意外。

他說，該處屬於地勢低窪處，每逢大雨必淹，不過因兩側都是田，較少住戶，但還是請市府要針對該狀況，想辦法解決，改善市民的居住品質。

今天西南氣流帶來大雨，台中市南屯區忠勇路、同安厝社區一帶傳出積水，其中忠勇路水深淹到小腿肚，里長提醒民眾注意。圖／台中市南屯區春社里長李志洋提供
今天西南氣流帶來大雨，台中市南屯區忠勇路、同安厝社區一帶傳出積水，其中忠勇路水深淹到小腿肚，里長提醒民眾注意。圖／台中市南屯區春社里長李志洋提供
今天西南氣流帶來大雨，台中市南屯區忠勇路、同安厝社區一帶傳出積水，其中忠勇路水深淹到小腿肚，里長提醒民眾注意。圖／台中市南屯區春社里長李志洋提供
今天西南氣流帶來大雨，台中市南屯區忠勇路、同安厝社區一帶傳出積水，其中忠勇路水深淹到小腿肚，里長提醒民眾注意。圖／台中市南屯區春社里長李志洋提供

西南氣流 台中市

延伸閱讀

影／大雨釀地基流失 台中垃圾車輪陷路面動彈不得

西南氣流挾劇烈雨勢 全台7處道路災情、1處預警封閉

西南氣流強襲中南部 彭啟明：今天雨勢比昨天更強

西南氣流挾大雨 台中南屯環中路嚴重積水警拉封鎖線

相關新聞

大雨下不停屏東枋寮、佳冬多處淹水 民怨為何不停班

受西南氣流影響，屏東縣下一夜大雨，屏東縣枋寮鄉、佳冬鄉接連傳出積淹水情況，枋寮鄉水底寮中正路加油附近、枋寮鄉三民村往內寮...

西南氣流挾大雨 南屯忠勇路水淹小腿肚 里長：別開過來

台中市區受到西南氣流影響，各行政區都降下大雨，其中以南屯區最為嚴重，除了環中路與公益路、五權西路一帶，在清晨6時許時，傳...

西南氣流強襲中南部 彭啟明：今天雨勢比昨天更強

「南部的朋友要多注意了！」天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專說，今天還有一天較強的時間，明天有稍緩的跡...

保安火車站涵洞水深近一層樓 中山高仁德北上匝道封閉

台南連夜大雨，造成中山高速公路台南仁德交流道北上匝道積水嚴重，警方今天清晨7點30分起封閉北上匝道路口，避免往來車輛泡在...

不斷更新／南部大豪雨！ 西南氣流發威 這些縣市大雷雨

中央氣象局針對屏東縣琉球鄉發布大雷雨即時訊息，持續時間至…

小琉球豪雨淹進家 屏東縣春日鄉狂降298毫米

受西南氣流影響，中央氣象局持續發布大規模或劇烈降雨報告，屏東縣下了一夜大雨，不少居民在睡夢中被雨聲、雷聲吵醒。今天清晨5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。