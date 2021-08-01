西南氣流挾大雨 南屯忠勇路水淹小腿肚 里長：別開過來
台中市區受到西南氣流影響，各行政區都降下大雨，其中以南屯區最為嚴重，除了環中路與公益路、五權西路一帶，在清晨6時許時，傳出道路積水，由警員拉封鎖線警戒之外，南屯區春社里忠勇路與同安厝社區，也傳出嚴重積水，里長李志洋在臉書發表訊息，提醒市民注意，他說，從清晨至上午10時為止，水都還沒退，水深約到「小腿肚」位置，提醒用路人要提早改道。
台中市南屯區春社里長李志洋說，受到西南氣流影響，南屯區清晨的雨勢很大，他約7時許出門在里內巡視時，發現忠勇路與同安厝社區一帶，有嚴重淹水狀況，其中忠勇路水淹至「小腿肚」，水深約50公分左右，雖然目前雨勢已經變小，但因為該處屬於低窪地區，積水仍未退，提醒用路人要提早改道。
李志洋說，春社里內的忠勇路，兩側都是農田，平常比較少人、車通行，不過該條道路，可以直通烏日區的台中高鐵站附近，不少民眾會視為捷徑，但今天因為大雨影響，道路有嚴重積水，清晨有一名里民硬要騎機車通過，結果拋錨在水中，只能徒步將車牽出來，幸好沒有釀成其他意外。
他說，該處屬於地勢低窪處，每逢大雨必淹，不過因兩側都是田，較少住戶，但還是請市府要針對該狀況，想辦法解決，改善市民的居住品質。
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