睽違77天北市動物園重新開園 孩子超興奮

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聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
過去暑假期間，動物園每周末總人擠人，不過今天一家四口都來逛動物園的許先生說，其實還蠻好預約，可能大家還是對疫情有點擔心。記者林麗玉／攝影
過去暑假期間，動物園每周末總人擠人，不過今天一家四口都來逛動物園的許先生說，其實還蠻好預約，可能大家還是對疫情有點擔心。記者林麗玉／攝影

台北市立動物園恢復開園第一天，上午八點多，許多民眾攜家帶眷出遊，九點開放入場時還一度大排長龍。由於動物園重新開園採預約制，上午、下午各1800名額早已預約額滿，有民眾因沒預約無法入場白跑一趟，許多來逛動物園的爸爸媽媽、阿公阿嬤，因應疫情不得飲食，大家早有心理準備，一早已吃飽飽，才來逛動物園。

過去暑假期間，動物園每周末總人擠人，不過今天一家四口都來逛動物園的許先生說，其實還蠻好預約，可能大家還是對疫情有點擔心，第一天開園，兩個孩子一個想去天文館、一個想去動物園，所以就規畫先來動物園，原以為早一點來會很多人，結果大家都沒有這麼早出門。

另外，跟著孫子女兒逛動物園黃伯伯說，一早跟兒孫出來走走，因為疫情不得飲食，全家特地吃飽飽，有充足體力要好好逛動物園。不過也有大直來的民眾，跟著朋友想逛動物園，卻因為不知道要先預約，白跑一趟。

也正因疫情期間，動物園封園77天、兩個多月，許多孩子看到好久不見得動物們，也都相當興奮。

發言人曹先紹說，動物園採預約制，主要是希望降載服務，除量體溫、實名制、噴酒精，入口處有消毒噴霧等必要防疫措施外，因應民眾可能喜歡特定動物，為避免某些區域民眾群聚，園方也會透過廣播系統，只要特定區域遊客聚集，就會透過廣播，提醒民眾某些區域人比較多。

至於也易受新冠病毒感染的動物，這段期間，也採逐步開放，所以兒童區哺乳動物較多，這段時間，會採逐步開放。

動物園表示，自5月15日封園以來已77天，遊客入園參觀前需要提前完成線上預約，每日入園上限3600人，分為上、下午兩個時段，每時段入園限制1800人，入園人流管控每小時以不超過600人為原則。

另外，室內空間及可能與易感動物近距離接觸的區域，皆暫停開放。園內販賣站、餐廳、娃娃車租借及置物櫃均不開放，入園遊客須配合實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離。園區內禁止飲食(生理必須之飲水、用藥，須於飲用完畢後立即配戴口罩)。

動物園也提醒，目前室內、外的教育服務及活動均暫停，動物好朋友們經過了77天「無人」的狀態，重新見到大家，不知道他們的反應如何？為了讓動物朋友們重新適應「有人」的新生活，經過動物活動場時，盡量輕聲細語，避免過大的肢體動作，才不會驚擾了動物們的日常作息。

許多來逛動物園的爸爸媽媽、阿公阿嬤，因應疫情不得飲食，大家早有心理準備，早已吃飽飽，才來逛動物園。記者林麗玉／攝影
許多來逛動物園的爸爸媽媽、阿公阿嬤，因應疫情不得飲食，大家早有心理準備，早已吃飽飽，才來逛動物園。記者林麗玉／攝影
台北市立動物園恢復開園第一天，上午八點多，許多民眾攜家帶眷出遊，九點開放入場時還一度大排長龍。記者林麗玉／攝影
台北市立動物園恢復開園第一天，上午八點多，許多民眾攜家帶眷出遊，九點開放入場時還一度大排長龍。記者林麗玉／攝影

動物園 疫情

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